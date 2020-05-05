世界衛生組織（WHO）表示，台灣能否參加以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），取決於194會員國，已經有2個國家提案，將在18日大會上由會員國代表討論台灣參與議題。外交部也證實這項提案，同時表示中國政府無權在國際代表台灣2300萬人民。

台灣防疫的成功不僅讓台灣打開國際知名度，蔡政府也藉勢挺進WHO，尤以參與即將召開的WHA最為用力，正面宣揚台灣的防疫成果，側面強化台美防疫聯盟，並運用網軍攻擊譚德塞，博取世界的同情。阿中部長更投書法國報章，要求WHO讓台灣參與。

不管台灣怎麼用力，沒有回到源頭就不會有結果。想想馬英九時代為何可以連年參與WHA大會？蔡政府不過是步陳水扁時代強推入聯的後塵，為了想回到聯合國，扁政府也卯足勁甚至意圖推「入聯公投」，但就算公投過，就能進聯合國嗎？

很清楚的，蔡政府明知道結果，也知道問題所在，卻故意利用各種途徑推動參加WHA、進入WHO，目的無非是「出口轉內銷」，讓國人看到蔡政府多努力、大陸多可惡。