新冠肺炎疫情持續衝擊全球經濟，各國政府無不卯力推出各式刺激政策。細看其內容，除貨幣面的資金寬鬆與信用擴張外，財政面的租稅補貼與減免、擴大公共支出、對個人的移轉支付等，更是重中之重。根據彭博統計，目前全球針對疫情的財政刺激政策，規模已高達8兆美元以上，遠超過2008年金融海嘯。IMF調查亦指出，截至4月8日止，包括德、義、日、英、美等多國在內的財政支持金額占GDP比重，均已超過兩位數，德國及義大利甚至高達3成以上。如何拉抬經濟、遠離衰退泥淖，是當前各國在防範疫情之外，最重要的施政目標。

相較各國激進的救市與紓困舉動，大陸相對保守，規模不若歐美各國（占GDP比重不到5%），但該有的作為，一樣也沒有少。不管是針對個人或企業的租稅與利息補貼，或是為企業續命的信用擔保，都早已推出一系列的因應政策。值得一提的是，由於疫情防控表現相對歐美各國來得優異，大陸復工復產進度明顯超出市場預期，北京將更有餘裕刺激消費與投資，而非單純撒錢紓困。

最近大陸政府大動作宣布，為因應疫情對經濟的衝擊，接下來將啟動一系列的投資項目計畫。其中，以5G基地台、人工智慧、工業互聯網、大數據中心、城際高速鐵路及軌道交通、特高壓輸電以及新能源車充電樁等七大領域為主的新型基礎設施建設（簡稱新基建），將是整個投資項目的核心所在。根據陸媒報導，自中央發布這個政策後，陸續有25個地方政府提出相關投資規畫，總金額高達近50兆人民幣，約是大陸1年GDP的一半。手筆之大，令人感受到，大陸想要複製「鐵公基」成功帶動經濟成長的模式，挽救持續下滑的經濟走勢。

大陸這個方向是正確的，全球都還處於新冠病毒威脅之下，面對外部終端需求強烈萎縮，想要維繫經濟成長動能，終究還是得透過內需消費與投資。不過，消費主要取決於市場信心的恢復，會有時間落後問題，短期難以藉由政策馬上改善。但政府的投資支出卻不然，時間落後問題相對較小，因此能夠對經濟立即做出實質貢獻。這也是過往凱因斯學派所主張的，當市場失靈時，大有為政府是必要的。也就是說，要解決短期有效需求不足的問題，政府必須積極介入與干預。

雖然有些學者強烈抨擊砸大錢推新基建的做法，是畫餅充飢、飲鴆止渴。特別是在債台高築的當下，大規模的政府支出，會加重國家財政負擔，同時排擠民間消費與投資，不利未來經濟成長。這樣的說法，看似成理，實際上卻禁不起檢驗。原因很簡單，在非常時期若無非常作法，只會讓經濟處境變得更糟。即使這會惡化政府財政，也是必須吞下的苦果。更何況，撒錢紓困救經濟，是舉世皆然的作法，並非大陸所獨有。

進一步來看，新基建有別於傳統的鐵公基建設，除了維繫短期經濟動能外，背後真正用意是在扶植大陸高科技產業發展，藉此取得並掌握新興戰略領域的關鍵技術，進而搶占市場地位。眾所周知，中美之間的對抗，不管是在貿易、科技或金融各方面，已經成為長期結構性問題。新冠肺炎疫情爆發，讓中美彼此之間的對抗更尖銳，未來一段時間，衝突與矛盾將成為中美關係的主軸。近期美國商務部宣布將對大陸出口實施新限制，要求美國公司在未經許可下，不得向有軍方背景的中國公司販售部分高科技產品，就是例證。

新冠疫情對大陸經濟的衝擊，遠小於歐美各國，但不可為此沾沾自喜，或抱著看好戲心態，一廂情願期待歐美經濟就此一蹶不振。因為從全球經貿的角度來看，這對大陸不僅沒有好處，而且也不切實際。根據過往經驗，每逢重大傳染病後的全球經濟走勢，不管是V型或U型復甦，總是會回到原先的成長軌道。因此，現階段大陸最應該做的，不是坐看他人沉淪，而是趁歐美各國自顧不暇之際，好好把握機會，加快新基建步調，厚實自身科技實力。畢竟這不只有助提升短期經濟動能，也有助長期經濟與產業結構的調整與升級，更能在未來全球科技霸權爭奪戰中，搶占一席之地。