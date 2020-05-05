酷碰券結合電子支付，人潮聚集地點警示嵌入1968APP，透過基地台訊號獲知用戶即時位置發送防疫簡訊，用科技來對付疫情與振興景氣，本來都是美事，為何會被罵翻？

先說結論！因為台灣在4G時代的移動互聯網產業大幅落後，2300萬人在手機上都被「殖民」，如今導致了苦果與輿論爭議。

如果我們有本土的臉書與LINE，國產的YouTube與Google Map，台版的支付寶與Paypal，自家新創的ZOOM與Skype，台灣人的數據資產都累積在自己的手上，是不是能夠更有效率地對抗疫情？

以1968來說，下載量僅315萬次，是透過高公局的國道即時監控，來為用戶提供高速公路車流訊息，用戶使用規模與頻率自然有限。因為Google Map是安卓系統內建，更是iOS用戶最愛之一（Apple地圖真的很少人用），透過台灣千萬用戶的即時GPS數據的「貢獻」，不僅全台各鄉鎮市區路段鉅細彌遺，甚至連偏遠的產業道路路況都即時通知。

不過，歐美科技巨頭每分每秒用我們回報的地理位置盈利，還強迫用戶滑到不一定想看到的廣告，大家還一直覺得好貼心？這又何嘗不是侵犯隱私與數據濫用？

諾貝爾和平獎得主Shirin Ebadi與無國界記者組織即指控，在各種監控機制下，個人資訊變得容易取得，Google、Facebook、Apple、Twitter，Microsoft、Amazon如今坐擁相當於國家議會和法院的權力，「演算法會根據平台的利益對內容進行分級，甚至在無意間偏好贊助的內容。」

然而，我們對巨頭的好感，遠遠超過了信任度時常偏低的政府。你我在疫情期間，被電信業者基地台定位即時位置，細胞發送「國家級警報」，大家查知到個人數據隱私被老大哥「掌控」，電信業者未來又會不會銷毀這些數據？預計疫情告一段落後，仍會是輿論關注的焦點話題。

數據就是石油。沒有長期累積有價值的數據，人工智慧與演算法也無用武之地，當台灣人一直源源不絕的向歐美「出口」優質數據的同時，更扼殺了本土的新世代產業。

政府開發的APP，如1968與Ubike，或者是電信業者與民間業者的APP，也絕少納入數據概念，畢竟多想一點與多做一點，就會有侵犯個人資料保護法的可能性，所以大家就通通棄守了。反倒這些巨頭多數是境外公司，台灣政府管都管不著，而落落長的使用者條款，也都是站在盈利立場來制定。

台灣龐大用戶也都沒思索到的是：免費的其實最貴！

在過去10年的4G時代，軟體與網路服務，賺走了8成的收入，造就歐美日韓以及大陸的騰訊與阿里巴巴等巨頭。相對來說，包括電信業者、基地台設備商等硬體業者，只賺不到兩成的收入。硬體業者們，當然都想要「軟硬兼施」，但僅有少數龍頭業者如Apple能夠達到此一願景。Apple如今擁有1.25兆美元市值，相當於4.7個台積電！

今年正式登場的5G舞台，也仍是由電信與設備業者花大錢打造，但未來肯定是由軟體與網路業者，登台上演一齣齣好戲。台灣能否翻轉「硬體科技島」現況，走向軟硬融合的方向？用景氣衰退當下大家互相勉勵的話來說，或許危機就是轉機！

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）