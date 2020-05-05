新冠疫情的衝擊無所不在，行政院擬妥2100億元「紓困方案」資金預備救市。值得矚目的是，這筆鉅款的設置前提應是國家深入探討、蒐集情資，預判出的經濟衝擊模型解決方案。但就像中央的防疫作為一樣，國人至今看不到政府就各個層面做出的受衝擊模型報告，不但未來的整體經濟狀況未明，景氣寒冬要捱多久的預估也沒有官方版本，在分不清楚各行業是叫苦連天或比賽哭窮就亂發紅包，這樣對嗎？

更有甚者，2100億元悉數舉債支應，然該預算案尚未經立法院通過，閣揆蘇貞昌就開記者會「預討人情」，這又是完全符合蔡政府凡事訴求「大內宣」的優先基調，簡直就是拿民脂民膏炒作520行情。

「沒有實情就不會有對策」，蘇貞昌以民進黨拿手的秀場式報告，把各式補助講得嘴角全泡沫，但民間普遍的聲音是：手續繁複、看得到、拿不到。舉例而言，社會弱勢申請補助最常見的就是排富財力認定、政府資訊落差導致老百姓勞民傷財，在這次的方案未明狀況下，依然是申請高牆。例如，網路上已經有民眾反映，菜市場有攤販月營業額破百萬，因為在工會投保不到2萬4000元，所以可以領3萬元補助；然而，月投保3萬元的青農卻因超過補助排富條件，領不到農委會給予農民的每月1萬元紓困金。類似的狀況在每個角落發生中，政府卻依然故我的不准發問，也沒有解套方案，反正對內宣傳的版面大到不行，晚上就有一堆網軍帶風向感謝政府德政。

再者，預算的執行率與可行性有人把關嗎？夜市抵用券只有4成達成率的殷鑑不遠，但朝野協商版本出來後，外界驚呆了，幾乎沒人認為預算編列有狀況，完全沒有在野黨的凍結、刪除條文，唯一有意見的竟然還是民進黨立委高嘉瑜。然而，紓困預算確實「相當複雜」，在經濟部「辦理刺激國內民眾信用消費措施」中，編列近111億元中就有高達9.27億元要用在行政成本。很多人根本還搞不清楚這預算是要用在行動支付，而且還是抵用券性質，行政單位也不交代所謂的行政成本是要給哪些金融業者分食，預算就能不刪不凍，這不僅是行政院亂做人情的代價，更是立法機構顢頇的鐵證。

發錢的名目是紓困，但行政院的補助對於真正需要的窮苦大眾而言，申請救助面臨重重障礙，少賺一毛錢就唉爸叫母的財團，反而有這麼多隱藏性後門，這哪裡像是紓困？簡直就是趁亂對巨室富賈做人情，而對老百姓討人情。我們只想輕聲問一下：國家如果不講公平正義，如何延續民主自由？當台北的高官們自嗨於對內催眠式的宣傳又成功了，可知道各農業縣已經因為肥料限縮配給而開始要面對農民另一波生計的困難？不，大官們不在乎，因為他們只關心自己如何被稱頌。來，掌聲鼓勵一下：蘇院長，您辛苦了!

（作者為資深媒體人）