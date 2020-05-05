受新冠肺炎疫情影響，世界各國居民暫緩入境，幾萬名國外的學位生也無法返台就學，影響大學的收入和國際化。但隨著國內疫情趨緩，教育部鬆口說只要檢疫問題解決就開放學生入境，這也意味著人數占境外生約6成的陸港澳生來台就學可望解禁。

陸港澳生無法來台對兩岸的高等教育交流產生一些負面的影響，第一是不少大學學費短收，損失高達好幾億元。大陸教育部則為此多次呼籲台灣解禁，甚至實施報復措施，例如下令今年起不再讓大陸畢業生來台升學，讓原本就受少子化嚴重影響的台灣高教雪上加霜。

第二是目前只是限制學位生來台，若兩岸關係持續惡化，不排除連交換生（或選讀生）都被限制不能來，或者大陸各省看風向自行擴大管制，那麼除了兩岸大學交流完全中斷，兩岸的大學生更加隔閡，對交換生很多的大學更是一大經濟損失。

所以我們贊成政府趕快對陸港澳生解禁，但有幾個待解決的問題，第一是入境14天的隔離，很多大學幾乎是不可能提供隔離一人一間的宿舍，所以應該採取到政府規畫的隔離住所集中隔離，否則讓各大學自行設法恐怕平添防疫的困難和風險。

第二是目前兩岸航班非常稀少，只剩少數大城市還有在飛，對要來台灣的學生非常不方便。若採取包機方式，要在哪一個城市也都不對，因為很多學生必須千里迢迢趕到包機的機場，所以大陸學生來台飛機是一個大問題。

由於新冠肺炎疫苗的研發曠日廢時，不排除疫情會在秋冬捲土重來，表示這種禁止疫區的學生來台的措施可能再度發生，因此台灣各大學必須未雨綢繆，建立起因應的標準程序（如遠距教學的常態化），另外想辦法將學生的來源多角化。

目前比較有競爭力的大學當然就想辦法轉向東南亞招生，但這就會面臨和世界各大學的搶學生，還好東南亞華人多，對中華文化還是很有好感，但政府目前的「去中華文化」舉措若繼續下去，讓東南亞的華人對中華文化認同對象由台灣轉向大陸，將會不利未來的境外招生。

陸生不來當然對於少子化的大學經營是影響深遠，除非教育部使出強迫退場的殺手，未來台灣將會有很多僵屍大學的存在，這些大學名存實亡，學生人數很少，只要維持不退場，校產就不會被迫捐出去。

建議政府應該馬上規畫下一個2、30年台灣高教的藍圖，長痛不如短痛來一次高教大地震，訂定一個特別條例，讓大學該退場的就退場，該整併的就整併，繼續這樣拖下去只是讓更多師生受害和社會人力素質付出代價。

（作者為國立台北商業大學校長）