就在五一勞動節當天，報載無薪假人數近1萬9000人，創11年來新高，與勞動基金今年第1季慘賠4712.5億元兩則新聞後，隔周行政院立即由院長蘇貞昌宣布加碼紓困，無保工作者及農漁民可領現金1萬元。不料興沖沖趕到鄉鎮區公所去申請者撲了個空，直言「3萬領不到，10萬貸不到，1萬拿不到」，這個「三不到」政府幹嘛不比照前朝發消費券，非得讓百姓從感激變無感。

為了防堵新冠肺炎的疫情蔓延，各國政府施行封城、居家令、關閉邊境等管制措施，但也因停止商業活動，造成重大的經濟損失。從美國過去一個半月就有超過2600萬人失業，國會批准的紓困金額累計近3兆美元（約合台幣90兆元），日本內閣亦通過相當於台幣30兆3千億元的緊急救援方案，就可知今年的經濟形勢有多險峻。所以蔡政府也將2100億元的紓困預算提高至1兆500億元，雖然相較於他國仍顯偏低，不過民眾之所以對紓困無感，並非金錢數額不高，而是「看得到，領不到」，同時申辦所耗的成本過高所致。

所謂的「紓困看得到，領不到」有3個狀況，一是紓困不到真正的弱勢，二是紓困不到位，三是紓困訊息接觸不到。一些真正的弱勢，好比隔壁賣麵的阿桑，年近7旬早已退休，但迫於家庭所需仍得工作，如今生意的確受到疫情影響，但符合無保工作者的紓困資格嗎？再以賣彩券的身心障礙者來說，過年批來的刮刮樂，到了今年7、8月沒賣掉就會過期，政府如果不展延販售期限，就得自行吸收成本，這難道不是紓困盲點嗎？另根據台灣少年權益與福利促進聯盟的調查，竟有近7成的青少年表示，完全不知道政府的紓困方案。

高層的美意，居然難以下達，怎不叫人扼腕！

對於申辦紓困的行政成本，民眾或許以為此乃公部門的事，不論是地方區公所，亦或是核貸的公股銀行，均與私部門無關。殊不知自營作業者或無一定雇主的勞工只能在職業工會辦理紓困，而農漁民的補助也必須由農漁會處理。單在職業工會這裡辦理者，根據投保資料與財稅資料勾稽，約莫有121萬7000人符合條件，而且紓困作業時間只有1個月，試問職業工會消化此事所耗之人力、時間及加班費，不算是行政作業成本嗎？若再加上120萬的農漁民、34萬的無保工作者，以及公部門的審查，所有的行政成本恐大於發行消費券或現金，又無法普施甘霖，不禁讓人喟嘆「防疫有感，紓困無感」哪！

面對二戰以來最大的經濟危機，世界各主要經濟體莫不下修景氣展望，即便是已經撒大錢紓困者亦不敢期待有U型反轉。因為原油供給過剩，目前每桶價格不到20美元，這是自1979年以來罕見的情況。為此各國政府陸續解封，然而囿於兩岸情勢詭譎，不僅陸客不來，陸生也被禁止來台，內需市場如不透過大力消費，該如何振興？坦白說，若為百姓好，朝令夕改又何妨。蔡總統就不要再ㄍㄧㄥ了，改發放現金或消費券，有那麼難嗎？

（作者為國家政策研究基金會研究員）