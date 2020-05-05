對民進黨政府而言，防疫再怎麼優先，似乎也比不上政治正確優先！堅持強推6月罷韓，只不過再次凸顯出防疫的雙重標準。今年2月底，大甲媽祖繞境是否如期舉辦之際，陳時中表示不要讓媽祖憂心，直接呼籲繞境活動應該暫緩，最後廟方只能接受建議。但眼見罷韓投票即將到來，不僅不見陳時中溫情呼籲，中選會主委李進勇更是不顧政治中立，還以「斬首說」表達罷韓決心，而防疫優先恐怕早在九霄雲外。

近日台灣疫情似乎朝向趨緩的方向發展，除了磐石艦的36例外，已有20天無本土確診個案，境外個案也僅有零星7個，讓民眾對於疫情開始鬆懈，更對中選會政治掛帥的決定失去警覺。事實上，中選會開會確認罷免投票日的時間不是5月，而是4月17日，恰巧是磐石艦疫情爆發的前一天。當時台灣正處於大批留學生與國民歸國確診高峰期的尾端，許多居家檢疫與自主管理仍尚未解禁，但中選會此時的決定，根本看不到一絲對罷免是否加劇疫情的擔憂。

回顧2月28日陳時中呼籲大甲繞境暫緩之時，當時台灣確診人數境內境外共34人，疫情緊張程度遠不如3月的255人與到4月中的73人。此外，政府在2月6日還邀請網紅醫師拍攝影片，大量宣導健康的人外出不用戴口罩，部分綠營民代更指責馬前總統與韓市長戴口罩是最壞示範。但是4月1日起，疫情中心制訂頒布了「社交距離注意事項」；4月3日起，台北捷運開始要求民眾強制戴口罩；4月15日交通部也正式要求所有大眾運輸工具跟進。顯然政府在4月以後對防疫要求程度向上提升，但是4月17日中選會的決定，卻反其道而行。

高雄市有權選舉市長公民人數約230萬人，共設有1800的投票所，換言之，平均一個投票就可能超過1200人，這還不包括選務工作人員。就算投票率只有4成，甚至「搭帳棚」因應，也超過疫情指揮中心在3月25日頒布，室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦的標準。世界率先開打的中華職棒，到今天也都仍在考慮在偌大的棒球場裡，單場僅開放250人入場；中小學到7月暑假前更禁止邊民眾入內運動，甚至紛紛取消畢業典禮；每個罷免投票所的進場人數，將遠多於此，卻反而不受限制。

在磐石艦染疫事件上，已暴露出中央疫情中心根本管不到總統所轄國安軍方體系的盲點，民間和軍方適用兩套不同的防疫標準，讓趨緩的疫情一度復燃升溫。如今看來中選會也是防疫中心的另一個化外之地，在政治正確的前提下，罷韓是否會成為另一次疫情的缺口，中選會根本不在乎，而疫情中心也彷彿視而不見。媽祖繞境9天8夜一般估計總參與人數約100萬到200萬人次，每天規模約1、20萬人次，疫情中心只擔心一天20萬人次的繞境活動會讓疫情失控，卻不擔心一天可能200萬人次的罷免投票活動可能帶來的風險，豈不讓人費解？

萬一罷免通過，意味3個月後高雄還得冒一次200萬人群聚風險辦理補選；最壞的狀況是如果罷免日後爆發防疫破口，高雄市會不會面臨封城14天，全體市民都得居家檢疫的處境？政治正確下，不只中選會，連時中也不時中了。更讓人好奇的是，1968在投票日當天會對高雄發出示警嗎？

（作者為國家政策研究基金會副研究員）