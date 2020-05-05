受到新冠疫情影響，人氣偶像明星彭于晏停工多時。近日他秀出近照，模樣大變，被媒體形容為像「頹廢大叔樣」。大叔一詞通常帶著負面意味，有點年紀、粗鄙、甚至有好色的意味，總之，是許多人所不喜歡甚至瞧不起的類型。也正因為如此，一種新的行業出現了。

2012年，一個日本人西本貴信偶然間在電車上聽到2個高中女生說，大叔這種人還真討人厭！身為大叔的西本貴信感到挺難過的，決定好好思考一下，那到底「大叔」有沒有什麼正面的地方呢？而後，他創立了「大叔出租」網站。

簡單講，就是利用大叔「年紀大」的這個特質，擔任人生諮詢師，有問題的人可以用1小時1000元的代價租用大叔的時間，讓歷練豐富、生命成熟的大叔，為你剖析事理、分憂解勞。大叔甚至可以陪你聊聊天，不見得給你什麼建議，就是單純地讓你吐吐苦心或分享心事，抒解心情。 沒想到這個點子一炮而紅，真的有很多人把出租大叔當作人生顧問，尋求指點迷津。而後日劇《寬鬆世代又如何？》就以出租大叔為主軸，串起了劇中人物的故事。

出租大叔這個行業之所以能夠在日本風行，主要是跟日本人「不喜歡麻煩別人」的文化有關。遇到包括工作、婚姻或是家庭等的人生疑難雜症，不太想找認識的人聊，一方面因為認識的人的想法是什麼，你也很清楚，所以往往也不見得能夠提供什麼新鮮的建言；再者，也擔心自己的事情會在親友圈或是同事間被傳開來，所以不想跟熟識的人談；但是又沒有到去找心理諮商師、甚至心理醫師諮商或治療的程度，因此想找一個「親切又成熟」的大叔說說聊聊，「出租大叔」就滿足了這樣的需求。

大陸則把出租大叔電商化了。如果自認是有專業知識、職場經驗的人，上網讓有問題的人提問，問一個問題的費用從人民幣1塊錢到500元都有，端看問題的難易程度而定。

台灣也開始有出租大叔這個行業了。諮詢費1小時1500元，陪伴聊天則是1小時收費400元左右，生意也還不錯。藝人沈玉琳說，很多問題的答案其實Google也可以找到，但出租大叔提供的是一種有溫度的互動，是人際間的交流。

令人好奇的是，既然出租大叔的利基是年紀加上人生閱歷，那為什麼同樣也具有這種特質，甚至還有熱心（雞婆）、能大聊特聊不會累等優點的大嬸、歐巴桑，沒有發展出類似的行業呢？

韓劇有《歐巴桑向前衝》，日本有人氣漫畫《歐巴桑萬萬歲》，但為什麼歐巴桑只會發展為家政婦女王，卻沒有成為人生顧問的出租歐巴桑呢？

其實女性擔任心靈導師或諮商者早有口碑。作家樂茞軍以筆名薇薇夫人寫作的專欄，或是美國的「Dear Abby專欄」，長期以來就是無數讀者、特別是女性讀者的心靈導師；隨著女性就業的增加，專欄解答的問題也從原本的婆媳、夫妻、親子間的疑難雜症，擴大到職場上的各種挑戰。

「薇薇夫人」專欄寫了26年，「Dear Abby專欄」則從1956年持續至今，而執筆者也已從專欄開創者Pauline Phillips傳承至女兒Jeanne Phillips。

歐巴桑不出租，或許跟女性還是習慣跟「好朋友」分享心事有關吧！畢竟，再怎麼說，出租大叔終究還是一種商業行為啊。