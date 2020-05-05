5月18、19日將舉行的「世界衛生大會」（WHA），除非出現奇蹟，我國這次又將不得其門而入。但是，蔡英文總統的520就職演說卻是大事一件，不僅大陸將在21日與22日分別召開政協與人大兩會，將針對蔡英文演說內容調整對美與對台政策方向，更會在兩會之後提出新的對台政策。

儘管美國與日本公開支持台灣在今年參加世衛大會，但迄今我方仍未獲邀請函，顯然凶多吉少。自2017年起因兩岸關係不斷惡化，由冷和而冷戰，去年開始更是惡言相向，蔡政府當然對此也心知肚明。

在新冠疫情延燒之際，美中兩國繼媒體戰、間諜戰、外交戰、隱匿疫情口水戰、究責與索賠法律戰後，又殺回到貿易戰與科技戰，川普政府甚至揚言如果大陸未能忠實履約，美方將不惜把美中第一階段貿易協議「推倒重來」。雙方除在華為5G議題已撕破臉之外，美國還計畫封殺大陸電信業者採購美電信產品，並以行政命令不准聯邦政府退休基金投資中國股票作為威脅。

在美、中兩強間，台灣最好是採取平衡戰略，以收左右逢源之效。就算做不到這點，至少也不要激怒大陸。然而，蔡英文顯然不此之圖，甚至背道而馳。去年為了競選連任更是全力煽動人民反中、仇中情緒，至今「聯美制中」已成不歸路。

中共解放軍空軍少將喬良4日在「中美印象網站」撰文表示，從台灣情勢看來，文統無望，只能武統，但是不能輕率急進；台灣問題本質上仍是中美問題，必須先解決中美實力對比。喬良提出的觀點顯然較為理性，卻也不表示大陸除了挖我外交牆角、封殺我國際空間之外，就完全對台灣束手無策。

在機艦繞台、軍機穿越台海中線都不足以讓義和團式的蔡英文支持者害怕，武統又不能輕率急進的情況之下，國安局長邱國正所擔心疫情趨緩後的中國大陸可能拿中止兩岸《經濟合作架構協議》（ECFA）作為受到各國究責索賠壓力的「宣洩口」，證諸大陸討論此議題的學者專家日增，其可能性不小。

國際貨幣基金預估我國今年GDP成長率只有-4%，若再加上大陸中止ECFA，蔡政府的新南向政策燒了國家不少錢，卻連一個「自由貿易協定」也沒簽成，加上參加「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）和《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）遙遙無期，蔡政府應邀參加的「印太經濟計畫」只是虛有其表，不具實質意義。

在新冠肺炎病毒爆發之初，國內智庫學者曾向蔡政府提出三點建議，利用這次疫情：一、全力提升台灣防疫能力，擠身全球公衛大國；二、全力拉攏美國建立公衛夥伴關係；三、透過盟國與美、日等友邦向WHO與WHA進軍。現在我國雖已成為公衛大國，但仍是WHO與WHA的門外漢，好在這幾年民眾早已習慣成自然，不算什麼。但是，蔡英文的520演說內容攸關大陸兩會後的對台政策與對美政策，用字遣詞必須拿捏分寸，絲毫大意不得。5月分的兩岸形勢發展影響重大。

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）