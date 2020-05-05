行政院長蘇貞昌（圖）4日舉行「行政院紓困振興方案記者會」，說明紓困進度，並宣布擴大紓困對象，針對未加保的勞工以及農漁民，排富發放1萬元現金，幫助大家一起度過難關。（劉宗龍攝）

一變再變的疫情紓困方案，行政院長蘇貞昌4日宣布紓困二部曲，包括農漁民及有工作無保的弱勢約170萬人受惠，還舉例賣玉蘭花及舉廣告牌的人可領1萬元。消息一出，各縣市區公所擠爆詢問者，結果公所毫無所悉，不知如何處理，民怨炸鍋，原來行政院公文都還沒出門。

蘇揆4日在行政院偌大看板前，手持撞球杆當教學螢光筆，喜孜孜地公布紓困德政，成了各家媒體報導焦點，沒想到各縣市政府根本都還沒接到公文，且紓困標準訂得過於繁瑣，基層公務員成了民眾出氣包，申請撲空的民眾也氣得灌爆蘇揆臉書。

紓困大亂套，好大喜功的蘇揆這回踢到了大鐵板，技巧性避開民怨浪頭，改由行政院政務委員龔明鑫代老闆受罪，公開向民眾道歉。

蘇揆這種「有功他攬，砸鍋不關他事」的作風，已不是頭一遭。去年5月初，勞動基金第一季大賺，蘇貞昌馬上製作文宣向勞工報喜，說明幫每位勞退新制勞工的退休金賺了1萬元；今年第一季勞動基金慘虧4712.5億元，蘇揆就不吭氣，新北市議員葉元之於是在臉書仿蘇貞昌製作文宣圖表，高調宣傳政府幫你虧錢，酸度爆表。

勞動基金追求的是長期穩健的投資獲利，只有一季獲利，蘇揆就大作文章，其實只是欺瞞勞工，誤以為政府真的那麼厲害。但蘇揆就是會這招。

這一波紓困方案變來變去，複雜的最低生活費計算標準，不只有需求的民眾霧煞煞，承辦的基層公務員同樣一個頭兩個大，唯一不變的仍是蘇揆獨攬宣布紓困的政績，圖的無非是520內閣改組時可以穩當留任。至於執行層面亂成一團，反正有政務委員當代罪羔羊。