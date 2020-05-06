無色覺醒》賴岳謙：朝韓邊界擦槍走火？金正恩打什麼算盤？(圖/朝中社)

歡迎收看《無色覺醒》第624集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「朝韓邊界擦槍走火？金正恩打什麼算盤？」

時隔數周，久未公開露面的北韓領導人金正恩，終打破外界的各種傳言與揣測，5月1日現身出席順天磷肥廠的剪綵儀式。金正恩特意選在勞動節這天，在製造施加農作物肥料的磷化廠舉行活動，除了欲藉此打破外界的傳言外，其實也引人推敲著金正恩在消失的20天中，是否正在運行更大的計畫及佈署。

而就在金正恩現身兩天後，南北韓非軍事區隨即驚傳槍響，根據南韓聯合參謀本部表示，北韓先對南韓邊防哨開了數槍，南韓隨後也鳴槍回擊。目前不清楚是否為北韓蓄意之舉，不過所幸兩方並無人員傷亡。令人感到弔詭的是美、韓在無任何官方證實與證據佐證之下，卻直接將北韓舉措定調為非挑釁，欲試圖將此事件淡化處理，頓時讓人霧裡看花。

實際上，北韓這次主動攻勢背後警告意味濃厚。聯合國糧食署於三月曾表示，今年全球社會將相當可能爆發糧食危機。據統計，今年處於饑荒斷糧的人數恐達27萬，且有很大一部分都分布於非洲地區。因此，這幾個月來許多國家開始相繼祭出限制糧食出口的措施，以保障國內的供給市場需求。

對於北韓來說，在美國等聯合國安理會仍不願解除經濟制裁下，再臨農作物歉收等問題。一旦所生產的糧食不足以應付人民需要，北韓恐將陷入饑荒。而北韓也不願這樣的局面發生，因此金正恩在此時進行相關舉措，即欲對美、韓施壓，希望能使其收回經濟制裁。

反觀美、韓於經濟受疫情衝擊、政治逐步轉向與中國大陸對峙之際，根本無暇顧及北韓的情況，當然也就不願在北韓的行動上多加揣測琢磨。可以發現，金正恩這次掌握了絕佳時機現身並以低成本的方式來釋放政治企圖，無疑是相當高明的舉動。未來朝鮮半島的局勢會如何發展？聯合國有望收回經濟制裁嗎？仍待我們之後持續關注……更多分析請看影片解說！