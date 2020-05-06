兩岸漸行漸遠是事實，大陸輿論因而出現「斷鏈」的呼聲，認為台灣既然選擇蔡英文、蔡英文選擇依賴美國，偏獨趨勢已不可逆轉，不必再對兩岸和平發展抱持希望，應單向推進兩岸關係，做好「強制統一」的準備，甚至有人主張「武統」，而且晚打不如早打。

民進黨確實大權在握，蔡英文也很依賴美國，但所謂「偏獨趨勢已不可逆轉」並不正確，這只是「淺層民意」。所謂「淺層民意」，指的是短期性、變動性的民意，主要受新聞事件或主觀情緒所影響；相對「淺層民意」概念的是「深層民意」，則是長期性、穩定性的民意，經由同一民調機構，使用同一問卷長期調查所呈現的趨勢。

淺層民意變動性非常大，以「台灣選舉與民主化調查」委託政大選研中心的民調為例，2018年12月到2019年12月，也就是2018選後到2020選前，台灣民眾的國族與統獨立場變化非常顯著。國族認同部分，「台灣人認同」從51.8%增加到60.9%，我是台灣人也是中國人的「雙重認同」則從40.6%減少到33%；統獨立場部分，偏統者從13.3%下降到5.7%，偏獨者則從19.3%成長到30.5%。一來一往將近兩成的差距，變化確實驚人。很多人從這個變化做出「偏獨趨勢不可逆轉」的結論，但這個結論並不正確。

如果把時間軸拉長，就可以得到不同的結論。以統獨三分類來看，從李登輝時代到陳水扁第1任，台灣認同與統獨民意結構出現過劇變，但從扁政府第2任開始，就進入相對穩定狀態。2008年至2016年馬政府時期、2016年後的蔡政府時期，台灣民意短期波動非常多，陳水扁時代的紅衫軍運動、馬英九時代太陽花學運，均影響深遠，對短期民意產生重大衝擊，但很快就船過水無痕。2008年維持現狀派占57.3%、偏獨23.1%、偏統14.1%；2016年則為59.4%、22.9%、10.2%。即使2019年，三者分別為57.6%、26.9%、8.9%，維持現狀始終接近6成，屬於絕對多數的結構。

許多兩岸關係學者認定，台灣統獨結構從2014年太陽花學運開始逆轉，但觀察最近10年民調數據，偏獨立場其實只增加4%，嚴格而言，還是在民調誤差範圍內，何況2018年韓流高潮之際，偏獨曾下降到20.1%、偏統逆勢成長到15.9%，可見，隨著政黨輪替與新聞事件，民意會有變化，但基本離不開一定的區間範圍，屬於大格局內的小波動。應可確認過去20年，台灣民意的短期波動，並未撼動基礎結構，因而，所謂「偏獨趨勢不可逆轉」是一個未得到客觀論據支持的推論。

處理台灣問題是百年大計，在和平統一前提下，對台政策需要考慮民意。觀察民意，不能落入只看單月或單年數據變化的「短期陷阱」，只看到淺層民意，卻忽略了表層浪花底下的深層水流。當然，過去20年兩岸關係曾有過有翻天覆地的變化，但統獨民意結構卻變化不大，顯示「中國」在台灣社會與文化中是一種DNA，你看不見，摸不到，甚至可能否認，卻是你的遺傳基因一部分。

台灣人支持蔡總統的兩岸政策嗎？根據「台灣選舉與民主化調查」2020選前連續18天進行近3000個樣本的滾動式民調來看，答案是否定的。維持現狀派不滿意者44.2%，略高於滿意的37.3%；政黨認同部分，只有民進黨和時代力量滿意蔡兩岸處理多於不滿意，國民黨、親民黨、民眾黨皆不滿意大於滿意，中間選民亦是如此，不滿意為32.3%，滿意為26.1%。也就是說，台灣大多數民意其實希望蔡總統調整兩岸政策。

觀察台灣長期趨勢，每逢中央選舉年統獨就會變得激化，選後就逐漸平靜。2020大選結束後，只要兩岸關係能沉澱下來，大陸對台灣的好，讓台灣人感受到，中國DNA就會表現出來，兩岸和平發展就不會中斷。不過，新冠肺炎疫情讓中美關係趨於惡化，兩岸關係風險更高。如果中美脫鉤，民進黨政府伺機操作「脫中」，台灣的「淺層民意」會不會深層化，就很難斷言。

兩岸關係還沒有到「回不去」的程度，兩岸任何一方都不應該輕言「兩岸關係回不去了」！