對於大陸人而言，對台灣的了解多數停留在課本中所學，寶島台灣有豐富的物產，也有美麗的自然風光，阿里山的姑娘和小夥子，一時傳為佳話。近幾年去台灣旅行的人與日俱增，也讓一般民眾或多或少聽說關於台灣的一切。

由於歷史原因，對於台灣人而言，國族認同是一個非常複雜的概念，而且又因為台灣是一個民主社會，每個人可以自由表達觀點而不會遭受任何人身權益的損害，所以很多社會狀況也好，民眾想法也好，對於大陸人而言比較陌生，甚至說匪夷所思。

但生活在台灣，一個電視裡天天播放政論節目的社會，一個菜市場買菜可以遇到市長、總統的社會，一個遊行遊街喜聞樂見的社會，一個領導人天天被罵得狗血淋頭的社會，政治和生活是形影不分的。這是台灣社會最顯著的特徵，而兩岸問題，可能也是台灣社會最關注也存在最大分歧的領域。

所以，我想把台灣人眼中的「兩岸」這個最核心的議題寫在最前面，試著盡可能以知台人士的身分，以中立客觀的角度，完整呈現台灣不同人群的想法與觀點。

關鍵歷史事件

歷史是最好的鏡子，但歷史的敘述又因不同人的角度不盡相同。為了盡可能降低主觀的分歧，本部分內容主要參考維基百科，在維持文本論證需要的基礎上，減少修飾的成分。

1895年，清朝政府在甲午戰爭中敗給日本，被迫簽訂《馬關條約》，將台灣割讓給日本。之後，台灣進入50年被日本殖民的時期，直到1945年。

一開始，被清朝遺棄的台灣人民，是極力抵抗日本入侵的，知名的乙未抗戰，指的就是當時所發生的一連串台灣人民反抗日本統治的大小戰役之總稱，同時也是台灣島歷史上規模最大的一次戰爭。台灣人在一夜之間被偉大的祖國拋棄，莫名其妙從「清朝人」成為了「日本人」，啞口無言。

之後，日本在台灣推行的統治，又不是簡單的殖民壓迫，而是半國民式的統治。經濟上，日本將台灣建設成為一個為其生產糧食和工業原料的供給地，台灣全島逐漸電氣化，縱貫鐵路修成，高雄、基隆兩港開港；教育上，日本推行了「國民教育」，尤其積極普及日語，增強台灣人的「日本人」認同。

1945年，日本戰敗，放棄台灣的主權，由當時的「中華民國」代為接管，對台灣人而言，那段歷史稱為光復。一夜之間，台灣人又從「日本人」成為了「中國（中華民國）人」，人們歡天喜地，上街慶祝光復。

但隨後，1947年2月底，爆發了著名的「二二八事件」。該事件的根本原因是台灣人民與國民政府中央之間的衝突，又涉及到台灣本省人與外省人的衝突。而事件的結果是暴力流血衝突，讓台灣人民對中華民國政府倍感失望，這也為後期台灣人的國族認同分歧埋下了根源。

1949年，國民黨在內戰中敗走台灣，國民政府被迫播遷台灣，中華民國也因此在台灣統治存在至今。國民黨到台灣的初期，長期實行一黨專制，針對共產黨的「統戰手段」，國民黨政府實施諸多嚴厲手段限制人民言論、集會、結社自由，又實施戒嚴、黨禁。戒嚴令之下，好多持異議人士被政府以叛亂罪名收監，情節嚴重的異議人士被處判死刑，不少都是冤枉錯判。

因為政府逼得人民太緊，民間開始興起好多反對勢力，眾多的反對勢力叫做「黨外」，即國民黨以外。代表性的反抗事件是1979年12月的「美麗島事件」。美麗島事件對台灣民主化進程與國族認同發展產生了深遠影響。美麗島事件中的很多骨幹人員，也在後來成為了民進黨的創党元老。

美麗島事件後，當時的領導人蔣經國決定逐漸開放政治上的獨裁，慢慢解除黨禁、戒嚴，開放言論自由、媒體以及「國會」全面改選。而之後於1990年發生的「野百合學運」，才真正促使時任領導人李登輝開放總統直選，民主、人權、自由和主權的價值成為台灣人民的目標，台灣社會徹底從威權獨裁的白色恐怖時代，邁向民主化時代。

台灣人的政治觀點

從以上台灣的關鍵歷史事件中，不難看出台灣社會如今複雜政治觀點的由來。在台灣島上，存在著好幾個族群，原先就在島上的原住民，過去幾百年來移民來台的閩南人、客家人，也就是俗稱的本省人，國民黨戰敗後帶來台的外省人，日本戰敗後滯留台灣的部分日本人，當然還有後期嫁來台灣的大陸新娘、國外新住民，等等。

正是複雜的歷史，多元的族群，使得台灣人的政治觀點主要呈現在以下幾個方面：

一、統派：台灣是中國的一部分，希望祖國統一。持統一觀點的人占比約10%，以外省第一代第二代為主要人群。

二、台獨：台灣中國一邊一國，中華民國是外來殖民政權，也是流亡政府，台灣應該從中華民國、中國獨立出來，重新建國。持台獨觀點的人占比約20%，在年輕一代（天然獨世代）中逐漸成為主流觀點。

三、維持現狀：台灣應維持現有的中華民國體制，不獨立、不統一，並和大陸和平共處。持維持現狀觀點的人占比最高，約60%。當然，這裡也包含很多華獨或不關心政治的人群。

以上的三種分類比較粗糙，其實很多人有交叉的想法，也有人會認為自己是日本人，也有人認為台灣屬於美國。

正是由於複雜的政治觀點，催生了台灣無數的黨派，主要的兩大黨是國民黨和民進黨。因為國民黨的黨徽是藍色系，民進黨的黨徽是綠色系，所以一般在台灣，大家就按照自己支持的政黨，稱為藍綠兩派。 粗糙地說，南部整體偏綠，北部整體偏藍，但從最近兩次總統大選的結果來看，國民黨主要守住了台灣東部縣市和幾個離島，藍綠傳統的南北分野，看似變成東西分野。

平等對話的原則

兩岸人民從小的生活經歷不同，受到的意識形態教育不同，所以在很多方面的觀點想法存在差異。兩岸交流最大的好處，就在於可以了解平行時空中的另一種想法。當然，要達到好的交流效果，就需要雙方都能夠以求同存異的態度，設身處地的理解對方的觀點，不預設立場、不論對錯，不必說服對方、也不必委身于對方。當然，只要我們想到，若是我們在對方那樣的環境成長一遍，也會有對方那樣的想法，自然也就徹底理解了。

但還是有一個很好的例子來幫助大家快速把握平等對話的原則。在一個民主社會，不存在核心價值觀，也不存在「正確」的價值觀，因此任何觀點，都可以理解為消費品，就像超市的櫃檯中，有大大小小各種各樣的商品，有自己喜歡的口味，也有自己討厭的商品。但無論如何，商品的存在本身，就只是存在，不會對消費者構成任何傷害。消費者可以根據自己的喜好選擇喜歡的商品，對於其他商品，大可以嘗試一下，或者置之不理。

台灣社會也是如此，不同的政黨、團體拋出不同的觀點，本身沒有任何意義，有人買單了才開始產生意義。當然也不用擔心什麼離奇的想法都有人買單，理性的市場，最終會達到一個合理的平衡。

（吳斌／台灣大學畢業陸生）