就某種意義來說，新冠肺炎讓世界許多人─尤其是年輕人，走入了「大時代」。

時代有大小之分，而大時代之所以稱「大」，其中倒不一定要有戰爭的遍地烽火、生離死別，也不一定要像西方航海時代般，日日有新的發現與拓展。時代之所以稱「大」，是因相對於一般時代，身處其中的個人其份量正微乎其微，且何只微乎其微，你更無所遁逃。

二戰就是個大時代，無論你願不願意，生在當時，總會被捲進去，而這捲，還就直接大大地改變了你的生命。美、蘇兩大陣營嚴峻對峙的時代，也是個大時代，儘管沒有二戰的全面性與極致性，但當時，絕大多數人談事情總也會將這對峙作為重要參數考慮進去；而身處第一線的軍人、外交官或東西柏林的居民們，處境與戰爭之間，其實也就一線之隔。

大時代之所以「大」，正如最近常被引述的一句話：「時代的一粒沙，個人的一座山」，這「大」，有個人生命無以遁逃且不可承受之重，生在承平時期，你很難感受那種生命的無奈與壓力。

說新冠肺炎讓許多人第一次感受到大時代正是如此，君不見，不管你身分如何，你原先有什麼計畫，該封城就封城，該鎖國就鎖國，捲在其中，你不能有什麼抱怨，一旦抱怨，防疫的那頂大帽子就往你頭上罩了下來，你沒有立場可以反駁，這時你才恍然大悟原來個人可以如此渺小，平時意氣風發、縱橫捭闔，面對這時代的「大」，真就輕如鴻毛，瞬間可以消失得無影無蹤。

這樣的經驗當然不是愉快的經驗，但對生命卻不一定就是負面的。至少你第一次可以真實照見個人的渺小。平時，你每天昂揚地高談個人情性、人生前程，到這裡，終於有機會感受到那種所有生命都卑微的無奈。

說大時代，兩岸從抗戰到國共內戰，乃至前期嚴峻的對峙，正就是個大時代，多少生命在這裡被命運捉弄，流離失所，幾乎萬般由不得你。但沒經過這種時代的人，卻往往可以雲淡風輕，乃至語帶嘲諷地說：「你為什麼要這樣做，難道你不能跳脫命運，有另外的選擇？」

這些年的台灣，持續的兩岸和平、社會繁榮，讓許多人談起那個時代，也就這樣的語氣，就用我們這「正常」時代的標準高傲率意地來論列那時代的種種。

也就這樣，談所謂蔣介石的威權時代就覺得其中一無可取。當然，無論大時代或小時代，你是掌權者，就有被歷史批判的「義務」，何況許多大時代之所以天地不仁，還有人為操控的因素在，正如希特勒之於二戰。但先不說這些對掌權者的批判是否深刻、公允，你將時代一竿子打翻，就看不到卑微生命在大時代裡的種種。而其實，他們許多人的表現，卻比我們這些小時代的生命遠為深刻。

這些大時代的小生命，典型的代表是老兵。他們以卑微生命所撐起的，比我們想像的要多上許多。而在此，除了當年對他們的返鄉願望有遲來正義的回應外，在一次次批判威權時代的作為中，老兵卻也一次次遭到無情的凌辱。

大時代的種種背負在老兵身上，它是歷史的不仁、時代的印記，談台灣不談老兵，是種道德的遁逃，而台灣更有許多地方是因老兵才豐富的，這些就多投射在眷村之中。

眷村文化是時代的產物，但它幅射所及卻滲入了我們的生活，當你吃著台灣著名的牛肉麵在大批威權時代時，卻不知大陸牛肉麵並不是這樣做的，它正是老兵思鄉心情對應台灣時空的產物，這樣的事其實不少，釐清它、正視它，我們社會就不會被一種狹隘的本土意識綁架，也就更能照見生命與時代間的種種關係。

過去談此，雖然也有《想我眷村的兄弟們》、《寶島一村》這類作品觸動過大家，但對眷村，我們所知、所該關懷，乃至觀照的其實還太少，而最近，由「全國眷村文化保存聯盟」所創刊的《眷村》雜誌問世了，時機恰在這「準大時代」出現之際，也許就因此真能觸動一些人重新來看待那大時代下小生命的種種。

畢竟，只有體會到個人的卑微，你才真能走出時代與生命的局限。

（作者為台北書院山長）