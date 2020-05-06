五四是大陸的青年節，一段名為《後浪》的演說影片，近日在大陸社群媒體洗版，看似充滿激勵年輕人正能量，年紀較長的「前浪」們紛紛轉發，代表「後浪」的年輕人卻認為是「毒雞湯」，出現冷感甚至吐槽的兩極現象，堪稱大陸世代間一場精彩的集體對話。

《後浪》片長約4分鐘，是大陸年輕人熱門的bilibili網站（以下簡稱B站），與多家官媒合作推出，邀請重量級演員何冰演講，用上一代勉勵下一代的口吻訴說。演講一開始就以「一代不如一代」破題，否定此觀點，強調在網路時代，年輕人可以自由學習知識、手藝、探索興趣，何其幸運，並對年輕人表達「致敬」和「感激」。

影片中有多處引來批評，譬如畫面中穿插許多年輕人出國旅遊、狂歡等光鮮亮麗的一面，卻忽略了農村或者不富裕家庭的感受，因為能肆意出國的「後浪」，靠的是父輩「前浪」累積的財富地位；B站也被質疑，憑什麼代表1.3億廣大年輕人，年輕人拒絕「被代表」。

演講者對年輕人的致敬與感激，也遭批評是一種「賞賜性的媚俗、媚青」，以讚揚的方式來宣示自己的權威；還有網友以惡搞方式，推出《前浪》影片，用同樣的演說內容剪接，配上各種解構反諷的畫面或圖片。

有大陸自媒體直言：「長久的煽情文化，培養了一種容易被煽動的大眾心理。一句嘹亮的口號、兩個遞進的排比、三組積極的鏡頭，再配上激情飽滿的配樂和聲情並茂的旁白，就能讓很多人熱血沸騰、熱淚盈眶」，狠酸「聽說這是一則感動中老年自己的視頻」。

也有文章反思，《後浪》通篇不是在鼓勵青年參與公共領域，而是勸勉年輕人留守在私域的狹小空間，只是一次附和主流價值觀的公關營銷，卻忽略了叛逆、自由、打破傳統、挑戰權威，也該是年輕人應有的特性。

前浪與後浪，清浪或濁浪，大陸一場大型世代集體對話，正在上演中。