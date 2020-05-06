快評》解兩岸的隔離 18:532020/05/06 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 4月21日，由中華航空公司擔綱的第2波第2架次類包機，順利載運229名滯湖北國人回家。（讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，居住湖北的台灣民眾8日起可自行返台，但要集中檢疫14天，身分註記1個月內也可望取消，等於間接承認大陸疫情已獲得控制，這是務實的態度，值得肯定。 大陸已與南韓協議，開放10省相互開設免隔離通道，並將繼續與周邊國家磋商開設，以便利往來。紐西蘭也倡議與澳洲等自由國家相互開放免隔離，其中包括台灣。 兩岸經濟、社會關係如此緊密，很難想像互不往來會是什麼樣的情境。當此關鍵時刻，兩岸都需要冷靜，政治家更要謹慎、務實。 #快評 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》國安局失準 19:172020/05/02 短評 快評》糊塗情報頭子 19:352020/05/03 短評 快評》2019大陸台商賺大錢 18:532020/05/03 短評 快評》人潮現危機 18:492020/05/03 短評 快評》老大哥該「下線」了 19:162020/05/04 短評 快評》世界想要一個怎樣的中國 19:152020/05/04 短評 快評》超前部署救經濟 19:162020/05/04 短評 快評》解封，期待又怕受傷害 19:032020/05/05 短評 快評》挺進WHA為哪樁 19:042020/05/05 短評 快評》紓困大亂套 19:472020/05/05 短評 言論熱門新聞 資深媒體人：徐宗懋》藍綠最後一任總統 - 名家 - 言論 邵宗海》中國對美國的答卷 - 觀點 - 言論 奔騰思潮：嚴震生》台灣反成北京最佳救援投手？ - 觀點 - 言論 陳立誠》快轉20年後的台海 - 觀點 - 言論 兩岸一家人》如果你的朋友很反中怎麼辦？ - 徵文 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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