中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，居住湖北的台灣民眾8日起可自行返台，但要集中檢疫14天，身分註記1個月內也可望取消，等於間接承認大陸疫情已獲得控制，這是務實的態度，值得肯定。

大陸已與南韓協議，開放10省相互開設免隔離通道，並將繼續與周邊國家磋商開設，以便利往來。紐西蘭也倡議與澳洲等自由國家相互開放免隔離，其中包括台灣。

兩岸經濟、社會關係如此緊密，很難想像互不往來會是什麼樣的情境。當此關鍵時刻，兩岸都需要冷靜，政治家更要謹慎、務實。