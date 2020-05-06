美國總統川普為了推卸抗疫不力的國內咎責聲浪，不斷指控中國大陸隱瞞新冠病毒的疫情，甚至認為病毒來自武漢的實驗室，因此儘管世界衛生組織建議各國採用COVID-19稱呼這個大流行傳染病，但川普仍使用「中國病毒」的名稱，不僅要向北京政府的隱瞞疫情求償索賠，還要繼續打貿易戰。由於川普處理COVID-19的態度過於輕率，而美國死亡人數已逾6萬，超過越戰喪生的人數，再加上美國失業人數不斷攀高，已經衝擊到今年11月他競選連任的選情，這是中國必須成為咎責對象的原因。不僅如此，共和黨還提出一份長達50頁的教戰手冊，要求投入選舉的共和黨將美國目前所有的問題都歸罪給中國。

事實上，川普和許多歐洲國家的領導人一樣，並非沒有獲得任何的訊息，但他卻傲慢地不把疫情當回事，等到疫情擴散後又提出各種出爾反爾、缺乏科學根據的說法和治療方式，延誤了寶貴的部署時間；如今，在各方嚴厲譴責的情況下，當然只能找一個代罪羔羊，就是目前已成美國全民公敵的中國大陸。

如果川普的指控屬實，我們也相信北京政府對處理疫情的透明度確實值得商榷。為何離中國大陸最近的越南和台灣，都能將感染的人數分別限制在300及500人之內，且死亡人數台灣僅6人，而越南更是零？難道是北京與河內及台北的關係特別良好，因此提前讓我們知道疫情的嚴重性，而能夠超前部署，將疫情的傷害降到最低？

越南和中國大陸雖同為共產國家，但兩國曾在1979年時經歷過「懲越戰爭」，也長期因為南海的主權爭議而不時發生衝突。台灣自民進黨執政後，早已和大陸漸行漸遠，兩岸關係不僅是冰封，更愈來愈沒有一家親的氛圍，怎麼可能會得到北京關愛的眼神，讓我們提前預備？

若是北京以越南和台灣為例，指出歐美國家疫情擴散快速，乃是因為領導人過於傲慢無知，未能對重大傳染病做出適度的防範，並且用台灣和越南為例，我們該如何回應？當美國和其盟友向中國索賠時，我們難道要加入這個行列，儘管台灣受到的衝擊相當有限？如果我們不加入川普的反中陣營，美國可以諒解嗎？

若是我們自稱因為有SARS的防疫經驗，以至於全國上下都能積極配合戴口罩和居家隔離等政策，而宣揚自己的公衛成就，那不等於是暗示美國和歐洲國家的政府過於散漫？因為如果台灣能，其他國家當然也可以做到，特別是先進的歐美國家。

當然，最讓我們想不到的乃是由於我們的模範生表現，有可能成為各國要求賠償時，北京政府的最佳救援投手，因為全世界都知道目前兩岸關係相當緊繃，官方資訊的來往早已中斷，但卻能夠在雙方人員往來和經貿高度的互動時，先行對航班及旅行做出限制，成功地達到了阻絕病毒於境外的好表現。在資訊有限的情況下，如果台灣能，為何美國不能？如果越南也能，為何其他國家不能？

（作者為政治大學國際關係研究中心美歐所研究員）