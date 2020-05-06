在新冠肺炎全球肆虐，疫苗與解藥遙遙無期的大背景下。紓困對多數國家來說，已成為一個無底洞，台灣當然也不例外。要透過紓困把經濟徹底救起來，坦白說任誰來當總統可能都做不到，畢竟台灣經濟高度倚賴國際。但製造出一個相對公平，符合人民心理期待的紓困機制，其實沒那麼難。

是的，蔡總統，請克服妳「逢國民黨必反」的心魔，下勇敢的決定，發「消費券」或「現金」予「全民」，打造2300萬人一個最基本的信心保障，不要繼續為了面子而弄出一個七零八落的政策，讓民眾覺得「你搞得我好亂啊」，充滿怨懟。

看到這裡，很多挺民進黨的支持者，甚至是民進黨的官員，可能會想出來痛罵，說當年發消費券效果多差，人民都把消費券拿來替代了平時的消費，根本沒有乘數效果…。現在政府是「發現金」，真正照顧需要幫助的人。

如果需要被照顧的人，真的都被照顧到了，那為何蘇貞昌院長最近幾則貼文，下面都充滿了罵領不到的留言呢？這可不是把他們都抹黑成國民黨支持者就能解決的問題，因為國民黨支持者一直都在，但為何在前些日子都不成氣候，直到政府開始搞紓困時，才跑了出來？

理性的面對問題，才是解決問題之道，為何政府這次紓困方案，會這麼多人罵？一句話，它製造出了相對剝奪感。某些特定行業的民眾，比方計程車、遊覽車駕駛，直接連續3個月每月給1萬。但之後推出的「勞動部自營作業者或無一定雇主的勞工紓困方案」，就需要有加入職業工會，且勞保薪資少於2.4萬，才能拿到，許多勞工到了快退休前都會增加勞保的薪資額度，以換取好一點的退休金保障…。現在可能就因為增加了勞保薪資額度，就拿不到紓困了。這行為對不對可以討論，但事實上現在就真的是把一批需要幫助的人，嚴酷的被割捨在政府的照顧傘之外。

好不容易推出了一個「擴大急難紓困」，要幫助未參加勞保、公保、農保等社會保險的民眾，但又要民眾自己去用複雜公式計算自己的數字，到底不在每人每月最低生活費2倍以下的幅度、這衍生出了一個大問題：不是每個人都與家人關係好，經濟上可以互相幫忙，計算公式卻需要納入家人的因素。不只如此，最困難的是還要提供證明，證明自己從事的工作有受疫情影響，要不就是寫切結書…，琳瑯滿目，讓人看了無所適從。

不只如此，經濟部想推的振興經濟方案，「酷碰券」也大有爭議，先前是要搞行動支付，讓你購物打七五折，一人一個月額度1000，被批是「排貧條款」，最需要照顧的那一群民眾反而最無法使用酷碰券。5號經濟部又改口，酷碰券可能改為「掏1000塊出來可買價值1500的東西」的形式，問題是這不一樣換湯不換藥？想從政府那邊拿到個500，需要搞得這麼難嗎？

真的不能怪民眾這時候懷念起馬政府發3600元消費券，因為3600消費券確實是發得非常「阿莎力」，消費券面前人人平等，落實了憲法的基本原則。每個人至少都拿到一小筆可以立刻使用的預算，心情自然可以不焦慮一點，不是嗎？

政府以行業別來劃分，把各種有困難的民眾分別找出來予以發放，「大原則」上面是對的，但人民生活種類百百種，一定會有許多漏網之魚，然後他們就真的一毛錢都得不到幫助？這是應該發生的現象嗎？絕對不應該。這就是發放消費券或現金的意義，一個人都不要少，都起碼得到一點幫助吧！

你知我知，因為消費券是馬政府當年的政策，因為發現金是國民黨黨團今日的主張，為了這口氣，蔡總統是非常不樂意發消費券或現金的。不只蔡總統，賴清德、蘇貞昌、陳其邁當年誰不是消費券的反對者？在他們的領導下，政府內部誰敢提出發消費券或現金？於是就只能讓這些千奇百怪的紓困制度不斷冒出，也難怪蔡英文、蘇貞昌臉書越來越多人罵，錯誤的作法當然會被罵。

能否真正拋開小我，不計較個人面子，勇於採納馬政府與國民黨的經驗建議，將會是蔡總統未來4年能否走得穩的關鍵—為國民好，學就學，怎樣？一個人私心重不重，2300萬人都不笨，都會看在眼裡，請蔡總統好自為之。

（作者為網路媒體工作者）