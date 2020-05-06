5月初，美國《外交政策》雜誌引述外交人士與世衛組織（WHO）內部會議紀錄指出，美國總統川普政府正尋求關鍵盟友支持，以恢復台灣的觀察員地位，且擬與日本、澳洲、英國、法國與德國等共同連署致函WHO祕書長譚德塞，要求譚德塞邀請台灣出席世界衛生大會（WHA）。世衛組織也證實，將在5月18日世界衛生大會上，由成員國們辯論台灣是否能以觀察員身分參與議題。

對照新聞報導，台灣的防疫成績與國際公關似乎已告奏效，那麼，今年我國參與WHA會議的機會，究竟有多高？從國際政治博弈和WHO運作規則的角度看，台灣參加本年度WHA會議，前途依然多艱阻。陳時中痛批世衛組織官僚，似乎也透露了悲觀的信號。

WHO是聯合國的專門機構，WHA則是WHO的最高權力機構。從法理上而言，台灣既非聯合國的會員國，當然也無權參加聯合國下屬的世衛組織，更無權參與世衛組織最高權力機構的會議了。台灣要想以觀察員的身分參與WHO或是WHA，必須有WHO的善意邀請，或是多數會員國的同意，而多數會員國的同意，又往往繫於中國大陸的善意。

按理，世衛組織的祕書長有權依業務需要，主動邀請特定對象以觀察員身分參與WHA，但是，祕書長譚德塞為何迴避運用這項權力，而將台灣參與WHA的問題拋給世衛組織會員國呢？譚德塞此舉顯示，他對台灣網軍用歧視性的字眼霸凌他，至今難以釋懷。而他對於美國總統川普對世衛組織以及他個人的獵巫行動，仍然憤恨難平。反之，將台灣能否參與WHA一案，交由成員國辯論決定，支持譚德塞的中國以及多數未開發以及低度開發國家，勢將以人數優勢否決西方同盟得提議。

那麼，台灣可能得到中國大陸的善意嗎？2016年以來，兩岸關係一步步走入谷底，新冠肺炎疫情爆發後，台灣的種種防疫政策都不忘嗆中、反中，以至於大陸方面早已認定台灣「以疫謀獨」。情勢如此，中國大陸豈會在會員國的辯論中，釋出善意，邀請台灣參與WHA？

換位思考，中國大陸最可能的台詞或將如下：第一，重申台灣是中國的一部分。第二，重申新冠肺炎疫情發生以來，中國適時適當地向各國的衛生醫療當局通告疫情，相關疫情，也都依照「海峽兩岸醫療衛生合作協定」通知台灣衛福部。第三，WHA若願意邀請台灣以觀察員身分參與會議，中國願意代為轉達邀請函，並強調邀請函上的受邀對象，必須註明「中國台灣」。中國大陸果若祭出這番說詞，不僅多數與中國交好的WHO會員國會應聲支持，恐怕還會將台灣逼到進退維谷的角落。

事實上，此次WHA會議因全球新冠肺炎疫情影響，全程將以視頻會議方式進行。參加與否，對於號稱防疫成績優等的我們而言，收穫有限，意義也不大。台灣真要與世界各國分享防疫的成就，大可透過無遠弗屆、萬國皆達的互聯網與視頻社群媒體。說透徹些，台灣在乎的，不過是想藉機在國際參與上找到一個突破口，讓世界可以看到台灣「這個國家」罷了。

然而，回顧重返WHA的這段艱辛路程，我們不得不說，一則，我們犯了捨近求遠的錯誤；二則，我們犯了國內民粹轉外銷的錯誤；三則，我們交好一個好大喜功、滿嘴謊言的大朋友，卻得罪了更多的小朋友。國際政治博弈，拳頭硬固然重要，但很多時候，還是得用數人頭來代替打破人頭。

台灣真想藉此機會重新站上國際舞台，何妨宣布，在不附帶任何條件的前提下每年捐款3億美金，填補川普停止資助世衛組織所造成的缺口？如此，無所求卻能得道多助，化敵為友，贏來國際公關的大勝利。

（作者為資深媒體人）