4日中國空軍少將喬良發表了一篇〈台灣問題攸關國運不可輕率急進〉的文章，引起國內高度重視，各大媒體多有顯著報導。

喬文主要論點為「收復台灣」並非中國當務之急，解決兩岸問題在中美分出高下之後方可水到渠成，現在叫囂武統之輩根本暴虎馮河，過早引發中美衝突將嚴重衝擊中國百年復興大計。

個人深感這才是頭腦清楚的中國戰略家深思熟慮之言。近來兩岸有許多言論，強調中國東風導彈可阻絕美國航母於第二島鏈之外，美國航母戰機航程及航母飛彈射程都無法及於大陸。在西太平洋，大陸有主場優勢，陸基飛彈攻擊範圍遠勝美軍航母，美軍無力馳援台灣，暗示中國或在短期內動手攻台。

不錯，大陸在西太平洋有主場優勢，但目前中國在全球有主場優勢嗎？美國在全球海軍實力遠勝中國，大陸在台海妄動，美國海軍大可在阿拉伯海及印度洋阻絕中國石油進口，大陸經濟立將癱瘓。大陸不是未見於此，所以即在西太平洋有局部優勢，也不敢輕舉妄動。但近年有人以「下餃子」形容近年中國海軍造艦速度，10年20年後，中國海軍至少在印度洋即可與美軍分庭抗禮，護航油輪。此即為喬文關於中美綜合國力最重要的一環。

快轉20年後，台灣是何情境？能源是經濟血脈，國安第一要務，但能源供應安全正是台灣國安最大弱點。依蔡政府能源政策，20年後台灣沒有核電，電力中20%依靠綠電，30%依靠煤電，最可怕的是50%電力將由燃氣發電提供。台灣燃氣發電燃料完全由海外進口，夏天只有1周儲量。目前大陸擔心美軍封鎖其油路，大陸難道不會封鎖台灣液化天然氣氣進口？只要1周，台灣燃氣發電全部停擺，風力太陽能也是靠天吃飯，能夠掌控的只有30%的煤電，台灣社會立即崩潰。

20年後大陸綜合國力或將遠超美國，台灣是大陸核心利益，但不是美國核心利益。在大陸宣布將封鎖台灣天然氣進口之後，美國打打算盤發現為了台灣與大陸全面對抗影響及損失太大，何嘗不會以台灣為籌碼與大陸利益交換？這才是大陸發揮孫子兵法不戰而屈人之兵的上策。

核電更換一批次燃料可發電1年半，煤電至少可發電1個半月。在蔣經國時代台灣核電供電占比曾高達50%，加上30%煤電及慣常水力、抽蓄發電等，建構了台灣堅強的能源安全體系。當年政府的能源配比規畫是以國家安全為第一考量，經濟成本還在其次。今日，蔡政府能源智庫一群外行人規畫的能源配比，將置台灣於死地。

（作者為台灣能源部落格版主）