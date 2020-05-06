台灣防疫做得太好，但只見防疫順時中的身影，經濟卻只能墊底怨嘆。鎖國使航空、旅遊、飯店及其相關產業被打到趴，又因政策要求「社交距離」，人與人密切接觸的夜生活，近距離的演藝事業、計程車及教育事業，無不受波及。內需事業不振，航空、旅遊零售業等要紓困，度假村、飯店都因榮景不見，而挺不住要關門，眼看著連鎖倒閉潮已兵臨城下，即將傷及經濟的發展。

外銷業更是不遑多讓，訂單不是被取消，就是延後；偶而飄來些許及時雨，都是只能「暫時糊口」的小單；價期貨都跌到倒貼的負40美元，相關的石化、人纖紡織及塑膠業，豈有好日子過？

而歐美日等大市場，不是封城鎖國，就是進入緊急狀態，所有的成衣、傢俱、鞋鏡及生活相關的配銷通路全關門，怎可能向業者下訂單，而各國紓困都是以有政治影響力的內需產業為重點和優先，在「防疫當前，生命為先」的大局之下，經濟的解禁振興，只能分階段實施，對遠在他方的外銷業者來說，都是「杯水車薪，緩不濟急」。

就以最早復工的中國大陸來說，目前台商面臨的是：「復工不復業，復業不復單。」面對這樣艱困的環境，存活都很難，豈有餘力求發展？在這種惡劣的環境下，裁員減薪放無薪假，降低現金流的壓力，無異是業者自保求存的藥方。台商如看不到或等不到「爆發式」的市場需求，倒不如收攤留一點老本，以安享晚年，這也是最近許多知名業者紛紛關門的處境與心聲。此際，政府要劍及履及做幾件事，才不致讓情勢惡化到不可收拾。

首先，政府應加速推動「舉債」的財政政策，配合「寬鬆銀根」的貨幣政策。政府除了上兆的紓困救援資金之外，宜學美國和中國大陸的作法，即速發現金給失業者，或短期補助業者薪資以及銀行貸款的風險債務補貼，並籌畫大型公共建設，增加就業機會。而給業者減稅的力道和幅度宜加大，以鼓舞業者信心，並減輕其經營負擔和壓力。

寬鬆的貨幣政策旨在提供業者更多低廉的資金，尤其廣大借不到錢的中小企業，如何簡化貸款手續，並增信保基金的額度，重要的是如何幫助金融機構落實政策貸款的美意。

其次，政府應與工總、商總及中小企業協會、各大產業公會及金融保險公會及業者，組織有如一級防疫的「紓困與振興產業」機制，時間至少要1年，待世界經濟景氣恢復，再將相關機能常態化，轉到政府與民間單位。

再者，救經濟的權責單位宜由院長召集，邀請立法院、業者公會、學術界及工研院、貿協等單位共同組織之，而以財經單位為幕僚單位，大家共體時艱，為台灣經濟的脫困振興，找出一條康莊大道。

（作者為台北經營管理研究院院長）