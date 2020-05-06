新冠疫情延燒了數月之久，全球病毒肆虐，經濟更受重創，台灣雖號稱防疫得力，但在經濟上仍不免受到嚴重影響，百業蕭條，民生凋弊，下一波的挑戰已然開始，升斗小民，憂思徬徨，即將面臨無米可炊、乏錢可使的窘境，望政府之紓困，如大旱之望雲霓，然政府紓困方案，相較世界各國已是杯水車薪，且屢變屢更，「酷碰券」已啟人疑竇，而「萬元紓困」，更是繁瑣細碎，配套不足，徒然浪費如許人力，雷聲雖響，雨滴就是怎麼也不肯落下來，老百姓看得見，吃不著，一團亂局，不知將伊於胡底。

各國紓困，皆以直接撥發現金為主，一來可安民心，二來可放心消費。但不知為何，政府獨排眾議，堅持非以「酷碰券」為主不可，而其理由竟然是「怕民眾領到現金會存起來」，這不但是杞人之憂，更是昧於事實。蓋日子固然緊峭難過，而民生日用，則一日不能或缺，台灣的「月光族」甚多，仰賴於微薄薪資以度日的家庭，更是不勝枚舉，最大的憂懼是今朝得過，明日又來，故靳惜已有，苛節強省，豈有可能透支於先，留冀其後？政府事實上也知道這既是緩不濟急，又是未必能獲成效的，故方案一變再變，仍然無法出爐，至今還在研議階段。

不得已，只能再祭出「萬元紓困」方案，雖是區區萬元，也是聊勝於無，故各地民眾爭先恐後，不畏酷熱炎陽，大排長龍，盛況一如排隊買口罩；而手續繁瑣、條件難辨，民眾心急如焚，而承辦人員則疲於奔命。但從人潮之洶湧，可知民眾對領取現錢的迫切期待。這就不由得令人大惑難解，政府何苦如此勞民礙事，大費周章，捨明白簡便的正道不行，而做張做致地搞出一大堆不切實際的花樣？

事實上，真能有效的「紓困」，發現金是最能救急的，如果擔心貧富不公，不妨取法美國，定出等距；再不然，仿效金融風暴時馬政府的「消費券」，亦頗可真正提振人心，刺激消費；最糟糕的就是要民眾先墊錢、再彌補的「酷碰券」。可惜的是，政府極可能是因提議案發放現金的是在野黨，雅不願功勞為其所攬；而既在此前已將「消費券」消費到極為難堪的地步，當然也就騎虎難下，不能步馬政府後塵。左支右絀之下，方才出爐「酷碰券」此一怪胎，整個「紓困」方案荒腔走板，老百姓困上加困，刺激消費云乎哉？提振經濟云乎哉？升斗小民，且拭目以待吧！

（作者為國立台灣師範大學教授）