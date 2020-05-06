新冠疫情蔓延全球，跨國供應鏈與空中交通中斷，各國設定邊境關卡，許多國家驚覺重要醫療物質的生產操在他國手中。一時之間，反全球化、去全球化、逆全球化的呼聲響徹世界。美國與日本官方還構思補助廠商將廠房遷出中國。這種逆勢而為的舉措能成氣候嗎？

事實上，新冠疫情大流行之前，全球化已經走到最大界限，遏制全球化的行動方興未艾，英國公投通過脫歐，美國、匈牙利等國選出反全球化領導人。說歸說，辦起來可真費事。政府要跨國公司調整散布在世界各地的供應鏈，以便規避風險，但正如美國政治學家福山所說，如果認為整個經濟領域將把產業調回本國，以實現自給自足，那是荒謬的；而要世界退回到50年前的發展水準，是不可能的。因為行之數十年的新一波全球化，是一種現實，而不是基於選擇。逆全球化成本太高，多數企業不願意，政府也承擔不起無底洞的補助。

疫情促使人們反思全球化的利弊，開啟各國政府構思採逆全球化政策。然而，逆全球化損害的不只是一個國家、一個企業的利益，還傷害全球共同利益。自2017年川普執政採取「美國優先」原則之後，實際上並未讓美國獲益，反而使得美國的世界領導地位下降，多邊主義弱化，全球治理倒退，中美戰略對抗加劇，美國與盟友關係普遍惡化。「反全球化」的原因主要是因為經濟全球化導致社會貧富兩極分化，只有跨國公司得益於經濟全球化，中小企業主及其雇員多半受害，許多國家的貧富差距也因之擴大。

「逆全球化」是政府行為，因為全球化侵蝕了國家主權，使得一些政府沒有相應的主權應對危機，沒有能力克服產業空洞化問題。疫情固然放大了政府管控主權不足的問題，但同時放大了國際社會的無政府性、無秩序性，導致各國無法形成一個全球性的組織協調防疫合作。由此可見，疫情反映的是全球化不足而不是太過，至於產業鏈操之於人以及由此導致政府管控權力不足問題，則受制於利益驅動原則，非屬參與全球供應鏈的企業的意願，也非政府能完全主導。

產業全球化的落實主題在於中國大陸，因此逆全球化相當程度是要與中國脫鉤。但這難度很大，產業已空洞化的國家想恢復本土製造業困難重重，第一個難關是工資落差太大，哪個富裕國家可與中國同工同酬？做不到的話，產品及勞動力與中國同價，則何來產品競爭力？何況供應鏈牽一髮容易，動全局困難，而牽出的那根頭髮也沒有生存能力。機器人是好的解決方案嗎？殊不知欲大量使用機器人達成製造業本土化，根本無法解決隨之而來的就業率降低問題。另外牽涉投資者意願、工程師養成及大量熟練工，樣樣棘手難決。

民進黨政府也打過這個算盤。在美中貿易戰酣熱之際，為了的降低經濟上對大陸的依賴，乘勢推出「台商回流」政策，通過補貼、減免手續費等優惠，鼓台台商回台投資，甚至提出「非紅供應鏈」的想法，希望取代「紅色供應鏈」，但成效甚微，因為企業的利益考量必定優先於政府的政治考量之上。

疫情過後，中國與西方一定程度的「脫鉤」是難免的，但受制於「商人無祖國」的鐵則，脫鉤是局部的，對全球化的負面影響有限。其中的關鍵在於全球化生產是基於比較優勢原則，彼此互補性很強，美國與日本、歐洲一些國家在技術方面對中國居於比較優勢地位，是其它國家不可替代的；中國對於西方而言，在廉價勞動力、產業鏈齊全等方面的比較優勢近期內也難以被其它國家完全取代。所以，逆全球化談何容易，政客們的叫囂聽聽就好。