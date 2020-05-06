為了擺脫宿命，你願意付出多大的代價？由大導演貝托魯奇執導、首度進紫禁城拍攝的電影《末代皇帝》，1987年襲捲全球，不但創下票房紀錄，更獲得奧斯卡九項提名，數位修復版近期在院線上映。影片也成為當年全世界窺看中國大陸的一扇窗。

《末代皇帝》描述清代最後一位皇帝溥儀，歷經朝代終結、軍閥混戰、滿州建國到文化大革命，雖名為皇帝，貴為九五之尊，實則自走入紫禁城的第一天起，就任人擺布，從來都無法為自己作主，像個傀儡，他多次想掙脫命運鎖鏈，真正做一個君臨天下的王者，卻一再受挫，甚至連愛情與婚姻，都受到他人利用，畢生飽受命運之神的嘲弄。

溥儀3歲登基，6歲退位，受英國教師莊士敦的啟蒙，接受西式思想，對新中國懷有新希望，無奈他的王朝今非昔比，權力也只限於城牆之內，牆外的世界則是兵荒馬亂，他的雄心壯志被野心家所利用，滿州國的成立終使他揚眉吐氣，卻仍是個傀儡皇帝，竟成為一件奢侈的事。

全劇驚心動魄，猶如濃縮版的近代史，觀眾卻不必嚴肅看待，若只將故事視為一個力求擺脫他人控制的奮鬥故事，倒也滿勵志的，畢竟尋常百姓只需照看三餐，顧得一家溫飽，即便疲於奔命

，半生操勞，卻有難得幸福。生於帝王家，又處於亂世，一切都身不由已，愈是有理想有抱負，所遭受打擊愈大。

影片最輕鬆的部分當屬小皇帝進宮之後，童言童語，笑顏逐開，卻開口閉口「我們要回家了嗎？」直到溥儀的弟弟進宮相陪，他才真正有同齡玩伴，當弟弟告訴他：「你如果跟我回家，我有很多玩伴可以陪你。」溥儀卻只能無奈的說：「朕從來不離開皇宮。」可知皇帝被關在一次城池裡頭，與囚徒竟無差別。

待民國成立，溥儀的弟弟大聲告訴他，你不再是皇帝了，他大發雷霆，質問下人是否屬實，周圍的人告訴他「你還是皇帝」，他再向太傅求證，太傅說：「在紫禁城內，您永遠是皇帝，但在城外，您不是。」他憤而指著宮裡的人說：「你們都是騙子！」

作為末代皇帝，溥儀注定要走向悲劇，他屈從日本人成為滿州國的皇帝，最為世人詬病，歷史已給予評價；但作為一個普通人，他追求自由，力求改變現狀的企圖，卻教人佩服，細看奮鬥歷程，其實並不必然悲情。每個人都有身不由已的時刻，有人選擇隨波逐流，有人卻一再嘗試突破，相信自己才能為自己作主。看完《末代皇帝》的故事，不必為帝國的沉與大時代的悲劇嘆息，卻可以為一則不斷抗爭的靈魂喝采。