日前中選會主委李進勇和副主委陳朝建，針對罷韓投開票所場地不足的問題連續開嗆，一個說如果借不到場地，頭可以剁下來，另一個則表示可依違反《公務員服務法》，懲處那些不想出借場地的區長和校長。

身為理當公正中立的中選會官員，李進勇和陳朝建這種出格的言論，引發社會高度爭議。為了「湊」滿罷韓團體強力要求的投開票所數，中選會連搭帳蓬這種選項都出籠了。

眾所周知，「愛情摩天輪」是韓國瑜的重要政見，然此案至今仍無明確進展，罷韓人士動輒指責韓國瑜政見跳票，副市長李四川接受訪問時才說出其中辛酸。原來是交通部始終不願與高雄市政府簽訂協議書、不肯釋放土地，因此市府才遲遲無法進行招商作業，眾多市民所期盼的愛情摩天輪開發案，就這麼被惡意擱置了。

看來，為了掣肘韓市府，中央連高雄的發展、市民的權益都可以完全不顧，民進黨政府真是夠狠。

民進黨高雄市議員質詢時指出，今年才過了4個月，市府預算的第二預備金就花掉了近8成，痛批韓市府亂花錢。綠議員不罵還好，一罵才真相大白。原來市府花了1.84億元辦理治水、清疏、路平等攸關市民安全的修整工程，這是為汛期和颱風期預作準備。但為了罷韓，市府卻不得不編列了4300萬元作業費用。到底誰才是拿高雄市民的救命錢亂搞？

李進勇說，為罷免韓國瑜已成立了「選務國家隊」，從這句話可知，蔡政府確實是傾國家之力罷韓。難怪民進黨從中央的交通部、中選會到高雄市議會，從側翼的罷韓團體到各大綠媒談話節目，已進入全面總動員的狀態，草木皆兵的程度簡直就像是得了失心瘋。