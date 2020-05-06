罷韓指揮官？中選會遭疑不公 李進勇：絕對中立

黃金春製作手板大酸蔡政府在農田水利法上的作法。（陳人齊攝）

剛剛囊括817萬張選票及立法院多數席次，又奪取新冠肺炎抗疫成功光環，民進黨獲得了台灣民主化後，前所未有的權力與聲望。國民黨是最大在野黨，但兩度敗選至今尚未回神，更談不上「有力量的在野黨」，其他小黨不僅無力抗衡民進黨，甚至甘為執政黨的側翼與打手，絲毫沒有在野黨監督政府的自覺與責任感。

執政黨絕對強大、在野黨空前虛弱的情勢下，民進黨政府不但不知自我節制，反而愈加箝制在野黨及媒體、學界、社會團體等監督力量，甚至網路街談巷議都不放過，動輒移送司法偵辦，台灣民主不是走向分權、政府還權於民，而是走向集權、政府攬權一身。

近來關於農田水利會與鄉鎮市長官派的爭議，行政院將紓困權力和預算緊抓在手，不肯下放縣市，都是中央集權的顯徵。農田水利會和鄉鎮市長是基層民主重要環節，前者是日據時代就建立的制度，後者從威權時期就開始辦理選舉，1946年就已舉行了第1屆鄉鎮市區民意代表選舉。

穿著民主外衣的新威權

更深切來說，沒有地方基層選舉，就不會有50到60年代本土自由主義啟蒙，也不會有70年代末到80年代的街頭民主運動。地方選舉是台灣民主由下而上紮根發展，為台灣民主化、總統直選奠定基礎最重要的養分。民進黨從地方自治最底層逐步茁壯，卻在完全執政後對地方自治團體斬草除根，拿基層民主開刀，如今農田水利會已實施官派，鄉鎮市長官派法案也已經提出，正在立院審議，但顯然如探囊取物。

在此次新冠肺炎疫情中，行政院與地方關係始終緊張，不僅未見中央地方協力夥伴關係，中央漠視地方實際需求、時刻防範地方首長「超前部署」，搶走中央光環、刻意批評特定地方首長，更可議的是把防疫紓困和振興權限一把抓，全然忽視基層才是實際執行者的現實情況。

民進黨政府之所以橫刀摧毀基層民主，在於綠營無法靠選舉拿下這些席次。得不到就摧毀它，贏者全拿，輸者全輸，台灣民主淪落為只容執政濫權、不許在野制衡。權力是民進黨的邏輯，國民黨威權時代還要顧慮顏面與國際視聽，如今民進黨成為穿著民主外衣的新威權，既擁有正當性，又有美國背書，不在乎「民主」的初衷與本意。

當年黨外運動，結合《自由中國》、《美麗島》、《新潮流》等雜誌的民主思潮與基層選舉，帶領台灣人走上民主之路，才有今天的民進黨。現在的民進黨不只拒絕捍衛這兩項傳統，反倒全面瓦解政治與社會監督力量，民主不再是「人民做主」，而是「民進黨做主」。民進黨的霸權心態，在罷韓案中尤其清楚展現。

一開使民進黨還相當自制，避免站上罷韓第一線，但人盡皆知Wecare與綠營關係千絲萬縷，發起人尹立是陳菊市府官員，民進黨籍的余宛如、趙天麟都在第一線推動罷免案連署，隨著罷免成案，民進黨黨職及綠營政府官員開始直接或間接涉入罷韓行動。尤其應超然獨立的中選會主委李進勇竟然拋出可議的「剁頭說」，威脅高雄地方基層配合開設罷免案投開票所；衛福部長陳時中也對韓國瑜採取針鋒相對態度，批評韓國瑜不該主張對磐石艦官兵進行疫調，但不久後官兵竟然出現確診案例，足見其草率。

人民不能被執政黨綁架

綠營的針對性，讓台灣民眾黨立委張其祿看不下去，直言政府不應該介入干涉，罷韓案投票應由選民決定。時代力量日前的民調也顯示，有7成的高雄市民認為罷免應由公民自主發起，不應有任何政黨介入罷免。

民進黨正一點一滴破壞地方民主、直接民權與言論自由，企圖塑造一個沒有監督制衡力量的執政環境。讓台灣民主，空有選舉卻沒有民主自由，民主不再是人民做主，而是民進黨做主。台灣人民不能被民進黨綁架，在野監督是民主政治極為重要的運作環節，少了這塊，就是一黨獨大，就是威權集權。沒了在野監督，就沒了民主自由。

完全執政並不等於民意的空白支票，不等於執政者可以為所欲為。台灣民主從1946年第一屆基層民代選舉開始，70幾年來一直有一個傳統，就是同情在野弱勢、支持制衡力量，民進黨一意孤行，將逃不掉社會的反撲與制裁。