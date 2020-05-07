編者按：從「逃兵」變成「報人」，《姑念該生》作者張作錦是奮鬥的典範。以新聞記者為終身職志，從地方記者做起，歷任《聯合報》總編輯、社長、《聯合晚報》副董事長等職位，帶給台灣報業近半甲子的深遠影響。透過他一生的回憶記事與精選一百三十餘張珍貴圖片，讀者可感受大時代下的感人勵志故事，更可一同回顧戰後從戒嚴走向民主的過程中，台灣政經、文化重要推手如許倬雲、胡佛、陶百川、沈君山等人的身影與軼事，感受台灣半世紀以來的動盪與變遷。

正文開始：

1992年10月下旬，我和同仁到北京參加「亞洲及太平洋地區報刊與科技和社會發展研討會」，不料會後中共政治局常委李瑞環的談話報導，受到總統兼國民黨主席李登輝的嚴詞批判，並發展成後來的「退報救台灣」運動。這是台灣解嚴後，政治力公然走回頭路，開始箝制言論自由的第一聲驚雷，這在台灣的政治法制和新聞言論歷史上有其意義，應該留下一點真實的紀錄。

有人故意誤導帶風向

北京「報刊會議」十月廿六日開始，廿九日結束。閉幕當天下午，李瑞環在人民大會堂會見兩百多位出席人士，合影留念，然後又在「福建廳」和台、港及華僑新聞界代表三十人會談四十分鐘。

李瑞環首先說明中共「十四大」的成就，然後談到兩岸關係。他說，海峽兩邊的現狀是歷史造成的，不能急著解決，如果這一代的人不能解決，下一代的人來解決也許就容易些。這時候，李的意態之間，可謂相當平和。

李瑞環的「開場白」大概說了十多分鐘，隨即請客人發表意見。《中央社》和《聯合報》的記者分別提出有關兩岸交流的問題，然後，高雄《中國晨報》董事長劉恆修提出第三個也是最後一個問題。他問假使「台獨」勢力威脅到「未來統一」，中共將如何反應？李瑞環回答說，「即使犧牲流血，前仆後繼，停止經濟發展，也不能容許分裂國土。」

三十日的台灣報紙，有記者在北京的固然登了這條消息，沒有記者在北京的也多選用了《中央社》的電訊。各主要綜合性報紙都報導了李瑞環談話。十一月十一日，國民黨中常會討論黨員倡言「一中一台」的處分案，中常委沈昌煥手持十月三十日的《聯合報》發言，認為李瑞環的話代表了中共對台獨的態度，一中一台將給台灣帶來災害，因此主張嚴懲。李登輝主席回應沈昌煥的發言，說了「重話」，並批評了媒體。國民黨文工會事後正式發布的李主席講話全文，其中有幾句話是這樣說的：

中共李瑞環最近的說法，就本人的了解，並非如沈常委所說的，當時在場的記者也聽到了；但是某某報社記者回來之後，寫了一篇可怕的報導，恫嚇了我們的老百姓。事實上那些人在大陸做了什麼事情，本人都非常了解。因為這關係到國家安全，這個問題非常非常的大。剛才沈常委昌煥同志所提，李瑞環表示要血洗台灣而不要經濟發展的報告，事實上李瑞環不是這麼說的。有人就是故意誤導當時整個氣氛，實在是非常可怕的事情……。

中共的傳聲筒？

李瑞環的談話，次日台灣各主要綜合性報紙都有刊出，稿源不同，但基本內容並無二致。因此，不能確定李主席口中的「某某報」「寫了一篇可怕的報導」，究竟是指哪報，但後來竟被若干媒體和某些團體「指認」為《聯合報》，並「口徑一致」的說《聯合報》是「中共的傳聲筒」，是「人民日報的台灣版」，又發起「退報救台灣」運動，要大家不看《聯合報》，不在《聯合報》上登廣告。

現在回顧歷史，我要談下面幾個問題：

第一、李瑞環當時究竟是怎麼說的？《聯合報》報導的內容有沒有錯？這是「本案」的關鍵。

第二、這則新聞應不應該登？

第三、刊出這則新聞，能不能解釋為「恫嚇」老百姓？能不能引伸為「中共的傳聲筒」？

第四、是不是退報就能救台灣？

上面四點，第一項是事實問題，有憑有據；第二和第三可經由學理與經驗檢證；第四是筆者個人的意見，人人得而駁之。

第一、李瑞環是怎麼說的？李瑞環有關應對台獨的說明，有兩個重點，其一，犧牲流血，前仆後繼，在所不惜；其二，不惜中止經濟發展，也要處理台獨問題。十月三十日《聯合報》、《中央社》和《中國時報》的報導內容，並無不同。茲分刊如下：

《中央社》的報導：【中央社記者張蕙燕北京電】中共中央政治局常委李瑞環廿九日強硬地宣稱，中共不惜針對台獨，「犧牲流血，前仆後繼」。這是迄今為止，中共高層人士針對台獨問題，所使用的最露骨的言辭。他說，中共現在主要是在搞經濟，但如果台灣出現獨立的動作，中共寧可停止發展經濟，也不能讓人拿走土地。他還強調，在這個問題，「寸土不讓，不能抹稀泥的」。

《中國時報》的報導：【本報特派記者張守一北京廿九日專電】中共中央政治局常委李瑞環今天會見台灣媒體時，強硬地提出對台獨的立場。他表示，中共對台獨絕不鬆口，即使「犧牲流血、前仆後繼」，付出代價也在所不惜。

台獨問題是由台灣媒體所提出，李瑞環在答覆之際，語氣顯得堅定，聲調突然提高，變得異常激動。

《聯合報》的報導：【特派記者易行／北京廿九日電】中共中央政治局常委李瑞環今天明確的指出，中國大陸現在正努力於經濟建設，但是只要台灣有獨立行動，大陸將不惜中止經建，也要處理台獨問題，以維護國家領土的完整。

他斬釘截鐵的表示，中國大陸絕不會坐視台灣獨立，將用「任何方法」來阻止，即使「犧牲流血，前仆後繼」也在所不惜。

大家可以看得出來。《聯合報》、《中國時報》和《中央社》的報導內容，並無不同，非如李主席所說「事實上李瑞環不是這麼說的」。

第二、這則新聞應不應該登？媒體最重要的功能之一是「告知」。也就是把生活環境裡所發生的較重要的事告訴公眾，使他們都能耳聰目明，趨吉避凶，生活得幸福。台灣的未來，不出三途：統一、獨立、維持現狀。不管是哪一條路，都和中共的態度脫不了關係。無論「歡喜」與否，誰也不能規避這個現實。既然如此，以李瑞環在中共的地位，以他那麼「直截了當」的話，新聞界可以不讓公眾知道嗎？事實上，就我當時接觸到的台灣報紙，都登了這條消息，可見大家衡量的標準是一致的。第三、刊出這則新聞，能不能解釋為「恫嚇」老百姓？能不能引伸為「中共的傳聲筒」？（待續）