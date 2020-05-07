無色覺醒》賴岳謙：美中關係史上最差？台灣恐將步入險境？(圖/新華社)

歡迎收看《無色覺醒》第625集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「美中關係史上最差？台灣恐將步入險境？」

中美兩國近日因疫情影響雙邊口水戰不斷，兩方關係急轉直下，美方甚至不惜重啟貿易戰來要脅，而國際股市無疑也受到了波及。中國大陸「兩會」預計將在5月21日與22日召開，陸方之後會如何定調對美關係也成為此次外界關注焦點。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)不僅對外宣稱有大量證據顯示新冠病毒(COVID-19)來自武漢實驗室，還多次指責中國必須為疫情負責。中國大陸官媒也不惶多讓反批蓬佩奧拿不出實質證據，試圖把病毒政治化等，致使雙方緊張關係不斷升級。近日更有外媒報導，大陸有消息指出中美關係已臨自1989年後最惡劣的情況，爆發衝突的可能性非常高。

據資料顯示，目前全世界的戰力排名美國仍排在首位。不過單論太平洋地區的戰力，中國大陸就遠超於美國。由於美國本土緊鄰太平洋及大西洋，因此美軍必須將兵力分散部署。因此，未來若美軍在太平洋上與共軍發生衝突，美國不一定有勝算。

台灣的發展空間是依據美中台的三角關係而定，三方之間相互連動。當三者關係平穩的時候，台灣的發展空間相對較大；反之，如果任兩者的關係產生變化，台灣的空間也會隨之而減少。有鑒於此，蔡政府執政上任以來不斷激化兩岸的對立，無疑就是在限縮台灣的發展空間。

今蔡政府將5月18、19日舉辦的WHA列為主戰場，一旦與會資格被拒，蔡英文極有可能在520就職演說上大做文章，繼續操作台灣民眾對大陸的仇恨，把台灣帶入更危險的深淵。所以台灣部分的有識之士也開始憂心，如果中美不可避免的爆發了衝突，台灣能倖免於難嗎？……更多分析請看影片解說！