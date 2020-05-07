因新冠肺炎疫情而推遲的今年大陸全國人大與政協「兩會」，終經確認將在5月21日登場，會上議題亦必然涉及對台政策。然實事求是而言，當前大陸對台層面最重要之政策議題，理應是如何讓疫情高峰過後的兩岸交流「重新開機」。盼本次兩會就此做積極部署，其中，若能預先排定全面開放台方民眾自由入境（免防疫隔離）大陸時程，即是兩岸交流逐步恢復舊觀的起點。

原本依例應自3月3日起舉行的今年兩會，被疫情耽擱多時，如今終於有了正式登場日期，即大陸的全國政協會議、全國人大會議，依序分別於5月21日、22日開幕。這顯示大陸主政者已有效控制了疫情，可以藉兩會場合呈現防疫成果，及確定今年度的經社發展政策方針。

另值得注意的是，今年也是大陸十三五規劃（第十三個五年規劃）實行完畢、十四五規劃定案待行之年，本次兩會對此必有所討論，實影響深遠。

惟本次兩會必然也會討論的對台政策事項，當前客觀上卻處於「撲朔迷離」情境中。因兩岸關係受疫情影響，已平添諸多不確定因素。如兩岸雙方民眾交通往來，早已於2月幾乎完全斷絕，致民間性質交流合作項目同時全面叫停，使兩岸關係彷彿重現「老死不相往來」情況，是1987年我方開放大陸探親後之首見。

接著，雙方政府就台灣參加WHO（世衛）活動之事，有一連串激烈攻防；加上台灣對外防疫合作擺明「親美疏中」，頗讓陸方反彈。換言之，這場疫情使兩岸政治面的「敵意螺旋」大幅上升，因而下一步大陸對台政策將何去何從，目前外界有不小疑慮；海內外一些專家學者，甚至拋出了「疫後大陸對台算帳」看法，讓人難以安心。

更何況，蔡英文總統將在520就職連任，正好是陸方新訂今年兩會登場日的前一天，日程非常微妙。看來陸方是有意藉兩會這個高規格場合，來對蔡總統就職演說內容，作針對性的回應；如果蔡總統這次演說，兩岸部分未能承認「一中的九二共識」，則今年大陸兩會場合必會有所批判，亦勢必影響本次兩會新訂的對台政策方針，惟影響程度目前尚是未知數。

幸好，大陸對台政策一貫存在一個大「活口」，就是對台民間交流合作，可以在任何政治形勢下持續往前推進；即使兩岸官方互鬥得不可開交，陸方亦會盡其所能地，加強聯結台方民間團體及個別人士。如1996年台海飛彈危機，乃至2000年、2016年國民黨在台兩次敗選下野之時，皆是如此；而這也是一個非常重要的穩定因素，其維繫了長期以來兩岸關係和平發展「主旋律」於不絕。

今年大陸兩會，仍有必要延續這個態勢。國務院總理李克強預定522人大會議開幕時發表的「政府工作報告」，文本肯定於520之前已印妥；其對台段落大可參酌去年報告的對台民間交流正面表述，而再度強調深化兩岸融合發展、持續擴大兩岸經濟文化交流等。至於新冠肺炎疫情新衍生的數位經濟、宅經濟業種及業態，兩岸業者如何合作發展之，亦是李克強該報告所可著墨。

但嚴格說來，今年大陸兩會對台政策方面最重要的議題，是如何讓兩岸交流逐步擺脫疫情牽制、恢復舊觀。就此，這次兩會可以「起一個好頭」，舉例而言，若能具體表明，當新冠肺炎疫情再降溫到某個程度時，大陸將全面開放台灣民眾自由入境，無須再要求其接受防疫隔離或硬性檢疫措施。果能如此，即能對兩岸交流發揮「重新開機」之功。

除此之外，陸生及陸客入台，在何種條件下能回復昔日盛況，亦寄望今年大陸兩會能作明確表態。另方面，今年稍後兩場對台交流重頭戲，海峽論壇和兩岸企業家峰會，究竟將如何舉行，也理應在今年兩會上，呈現明確訊息。總之，兩岸交流能否及如何回復新冠肺炎疫情前態勢，實宜在今年大陸兩會上作出和平與寬鬆的定調後，讓後續的兩岸民間交流有機會盡復舊觀。

但無可諱言地，兩岸交流若要恢復舊觀且持續發展，「一個銅板敲不響」，即需要台灣方面互相呼應，否則只是半調子。

我方應知兩岸交流對台利大於弊，也是台灣經濟成長、股市行情堅挺的張本。因此，蔡總統今年520就職演說相關內容實至關緊要。我們已曾呼籲蔡總統，宜在本次就職演說中，盡可能地對陸方釋出善意，起碼要致力維護兩岸經貿交流持續發展態勢；相信蔡總統會以其高超的政治智慧與如日中天的民意基礎，以台灣整體利益為念，做出善意又有創意的兩岸新論述。

(工商時報)