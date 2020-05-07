就「深層民意」而言，兩岸關係並未壞到「回不去」的程度，但不容否認，兩岸敵意若持續升溫，短期趨勢就可能長期化，進而成為「新深層民意」，如何處理好兩岸關係，尤其避免敵意繼續升溫，就非常重要。

毫無疑問，統一台灣是中共的「陽謀」，對台灣而言，不需要研究大陸對台政策的「目的」，只需要研究「手段」。隨著兩岸關係惡化，「終止ECFA」、「文統無望，只能武統」已成為大陸熱議的話題，也在台灣輿論場引起反彈。其實大陸過去談「惠台」，如今考慮「窮台」，過去強調「和統」，如今倡議「武統」，都屬於手段範疇，台灣無需把手段當成目標。如何正確解讀並回應大陸的訊號，才是最重要問題。

有人認為，北京既然認定「寄希望於台灣人民」落空，就沒必要透過釋放「和平紅利」方式「爭取台胞」，那麼，「只硬不軟」就是合理的選擇。畢竟讓台灣經濟沉淪、民不聊生，一來可以凸顯大陸對台的重要，讓獨派無話可說，二來經濟羸弱的台灣將無從抵抗，順勢「武統」大有機會。

不過，民進黨執政4年來，窮盡政策手段鼓勵企業南向，希望降低對大陸經濟依賴程度，但數據顯示，台灣對大陸的依賴不降反升。尤其2019年在美中貿易戰開打、大陸面對經濟轉型挑戰、製造業轉進東南亞等不利背景下，台灣上市公司認列大陸轉投資事業收益再創歷史新高。可見儘管兩岸關係複雜多變，台企還是在大陸享受到豐碩的紅利，證明在市場競爭架構下，兩岸政治關係壞，企業還是會自己找到出路，政府政策作用有限。

所以，鼓吹「窮台」者，不僅錯判了情勢，更落入綠營的輿論陷阱中。綠營早就把中共所有對台政策都視為惡意，明明「惠台」卻硬要解讀為「賄台」、「毀台」、「害台」，一旦改口「窮台」，豈不證明了綠營汙衊惠台「包藏禍心」、「以經逼政」為真，將對爭取台灣民心大大不利。

其實，大陸「窮台」的討論其來有自，最早可追溯至1990年代出現的「解決台灣問題長痛還是短痛」的爭論。李登輝「兩國論」與陳水扁「法理台獨」，兩度讓大陸輿論對該問題的爭論達到高潮，但北京決策層始終清醒，改革開放、和平發展的「戰略機遇期」比什麼都重要，最終隱而不發。

2008年以來，「打台灣不如買台灣」盛行，但「太陽花學運」、蔡英文上台形同澆上一瓢冷水。此時此刻，再有大陸人鼓吹「打台灣不如買台灣」，只會迎來不屑的冷笑。當「武統」呼聲在大陸網路甚至菁英階層氾濫，「打台灣不如買台灣」的思維，已經越過了「買台灣不如窮台灣」的階段，直接跳躍到「窮台灣不如打台灣」的最激進光譜。

大陸真的會放棄「戰略機遇期」，不惜打台灣與美國正面對決嗎？當大陸網路一片「武統」聲中，過去一向被認為代表「鷹派」的軍方學者，反而發出了冷峻、理性的聲音。4月原解放軍二炮專家楊承軍發文指出，大陸對台「武統」6條件，反而暗示了只要民進黨不動現行一中憲政體制，大陸並不會動武。1個月後，另一位軍方學者喬良說得更透徹：當下並非「武統」時機，解決台灣問題本質上取決於中美實力關係。喬良還認為，大陸擁有的獨立、完整的製造業體系，既讓大陸挺過疫情最艱困時刻，也讓西方國家望塵莫及，反而讓大陸成為疫後獨領風騷、支撐全球經濟的中流砥柱。

如果順著喬良的觀點繼續思考，大陸完全有定力、有能力應對「百年未有之大變局」，那麼何必「窮台灣」、「打台灣」呢？其實，只要大陸糾正和調整原來「買下台灣」、「對台讓利」的心態，持之以恆深化兩岸經濟關係與利益聯結，台灣自然會更加緊密融入大陸經濟版圖，更順其自然透過兩岸融合的方式達成「心靈契合式統一」遠景。

面對即將10年屆滿的ECFA，大陸應該加大惠台政策力度，讓更多中小企業有機會受益於兩岸交流，讓更多台灣普通民眾參與到兩岸經濟合作之中。人民的腳是綁不住的，機會在哪裡，人與錢就會流向哪裡。經過新冠疫情檢驗，大陸的國家治理能力已獲得驗證，可以對自己更有自信。

大陸不但不應終止ECFA早收清單，更應要求重啟兩岸貨貿協商，讓台灣支持兩岸和平的主流民意和各行各業取得戰略平台，持續推動兩岸融合、抵制兩岸「脫鉤」。