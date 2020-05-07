新冠病毒對全球經濟的衝擊遠超過先前的金融海嘯，主計總處日昨公布4月消費者物價指數，年減0.97%，創10年來新低，且連3個月負成長。由於國際油價重挫，且出現史上首見的負油價，中央銀行3月中旬已示警，台灣有通縮隱憂。

新冠病毒不僅奪走人命，也坑殺就業機會。全球航空業幾乎停擺，航空公司紛紛裁員。近日矽谷科技公司也因營收大減紛傳裁員，例如Uber將裁員3700人、AirBnB也將裁員1900人，美國企業4月裁員人數逾2千萬人，為18年來最慘。民眾宅在家已經很鬱卒，最糟的莫非接到裁員通知。失業率升高，更將使得消費動能萎縮。末日博士、紐約大學經濟學者魯比尼分析，新冠疫情造成嚴重衰退，商品價格暴跌，在需求與消費驟減下，可能陷入通縮。

隨著裁員失業潮來襲，各國擴大財政紓困措施，政府、企業、家庭的債務驟增，一旦落入通縮的惡性循環，將使得債務膨脹，政府、企業與家庭的負擔更加沉重，不利經濟的復甦。

台灣疫情雖在控制之中，但病毒對經濟的衝擊超越各界的預估。許多大廠因原物料中斷，已被迫停工，包括歷史悠久的台南紡織針對400多位員工辦理優離優退，寶成鞋業則6月起施行無薪假，受衝擊員工逾5000人。許多老字號的餐廳、旅館也被迫歇業，更甭談路邊賣玉蘭花的婦女，預估放無薪假總數逾2萬人。

由於需求與消費驟減，國際油價重挫，通縮危機四伏。政府推出各項紓困措施，一定要簡化申請手續，才能真正紓解民眾的困境。蘇揆日前宣布的萬元紓困案，引發民怨，顯然幕僚規畫能力欠佳，缺乏同理心。接下來的振興措施也要趕緊上路，才能避免經濟陷入通縮惡性循環。