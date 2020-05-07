做為全世界第一個開放觀眾進場的職業比賽，中華職棒最終定調，將從 8 日開始每場開放一千名觀眾入場觀賽。中華職棒大聯盟原本想邀請總統蔡英文親臨球場，不過蔡英文以「應該把開球的榮耀，歸功於防疫工作相關的醫護人員，和防疫物資的國家隊」為理由，婉拒了中華職棒的邀約。蔡英文選擇婉拒出席是正確的選擇，一來這次台灣疫情受控，的確是陳時中和防役國家隊的功勞，二來是這幾天的紓困案亂成一團，她真的親臨現場可能會被觀眾噓。所以不得不說這件事情，她做對了。

但另外有一件事情她就做錯了，那就是去年6月，讓李進勇出任中央選舉委員會主委。最近高雄的罷韓案為什麼一波三折，其實有很多問題都是李進勇搞出來的。學校在疫情期間因為防疫考量，認為出借場地有疑慮，所以不能完全配合中選會設立更多投票所，這個想法本來就無可厚非。畢竟如果真的發生什麼事，中選會可以負責嗎？

事實上，罷免時的投開票所數量本來就沒有明文規定。所謂的1823個投票所，也不過是中選會自己開會討論出來的數字。真的沒有那麼多投票所，想要罷韓的人就投不到票嗎？李進勇的發言和作為，只是讓老百姓更確定，蔡政府當初找他來，真的找錯人了。李進勇就是選輸之後被酬庸的老人。雖然上任前口口聲聲說會「行政中立」，而且還大動作地向民進黨申請註銷黨籍，最後卻也只是在他任職中選會期間「暫予註銷黨籍」。可是從他對罷韓案的動作來看，恐怕沒有人會相信他的「中立性」吧！

最近還有一個算錯棋、走錯步的人，那就是錢櫃的董事長練台生。從林森錢櫃發生大火到現在，練台生都沒有公開露面，但是在日前卻悄悄地現身其中一位罹難家屬的靈堂致意。他大概沒想到，已經這麼低調現身，又同時送上100萬支票致意，但媒體還是知道他去了，而且還知道他對家屬說了一句耐人尋味的話：「我也是受害者」。

這句話對，也不對。的確，關掉消防警報系統的不是練台生，但因為他是錢櫃負責人，所以這次出事必須出來承擔責任。是誰讓錢櫃的員工有膽子，或者說誰讓錢櫃員工為了不得罪客人、不惹怒金主，把腦子動到關掉消防警示系統？員工知不知道這是不該做的事情，但還是做了？他的主管知不知道？到最後練台生知不知道？大家應該都知道，關掉警示系統這個不能說的秘密，而且也知道這件事不能做、不該做，但或許就是想揣摩上意、多賺點錢，於是賭自己「運氣不會這麼差吧」。

現在憾事發生了，該做的就是當初關掉系統的員工或主管出來把這個陋習揭穿講清楚，或許還可以跟檢察官、法官爭取從輕量刑。不然到最後也只是被高層推出來當替死鬼，還要背負整個結構問題的責任，那才真的是萬劫不復的受害者。

（作者為口譯工作者）