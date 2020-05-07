美國大學生三餐不繼的現象已經不再是個笑話，而是個日漸擴大的社會問題，根據去年《紐約時報》報導，費城天普大學有關學校與社區希望中心發表調查顯示，在全美100餘間大學院校的受訪學生中，45%表示在過去30天內曾經三餐不繼，主要原因是學費負擔太重，迫使部分大學生節衣縮食，再特別拿紐約市來觀察，在紐約市立大學系統的學生中，回答有此現象的人更高達48%，這使得原本在高等教育圈的食物儲藏運動擴大範圍，不僅將餐廳或外燴場合沒吃完的食物重新打包分裝，更開放大學生領取糧食券或獲得其他福利，可見美國大學生面臨的貧窮與飢餓問題極其嚴重。然而，這種殘酷現實卻不見得能反映既有的大學排名，更無法看見大學如何落實對社會的責任。

聯合國永續發展大會（簡稱Rio+20）研擬17項聯合國永續發展目標（簡稱SDGs），其宣言指出解救人類脫離貧窮與飢餓是當務之急的使命，第一項與第二項就是消除貧窮與飢餓。英國《泰晤士報高等教育特刊》（THE）於4月22日公布「大學影響力排名」，依據該永續發展目標首度評比全球共85國766間大學，其中「消除飢餓」項目在台灣只有國立台灣大學與國立東華大學表現最佳，在國內各大學並列第2，更榮獲全球第18名，其主要行動與執行面包括對食品供應廠商安全品質控管，確保食物安全；供應蛋奶素或全素的多元飲食，建立友善飲食環境；與地方農民及生產者建立交流網絡，持續穩定支持在地農產品等表現亮眼。

該特刊主編巴堤表示：「這項排行榜以另一個觀點評估大學的傑出程度，並發展出一種前所未有的辦法，看待各大學在更廣闊層面形成的影響。」其實，當美國大學生不能解決貧窮與飢餓的問題，而忙於打工來解決溫飽問題，甚至如奎特在《被壓榨的一代》書中指出，高等知識分子貧窮者普遍存在於美國，在大學兼課的博士卻會住在拖車停車場裡，靠著食物救濟維生，這時候我們觀看世界大學排名，就不能再只是看見國際化程度、教學與學生、研究指標或學術論文影響，更應該進而觀察一間大學如何善盡自身的社會責任，除有益於經濟成長外，更應該關注社會進步與環境保護這些面向，相信這是英國《泰晤士報高等教育特刊》會公布「大學影響力排名」的原因。

然而，這類大學排名終究都是基於各機構觀察問題的角度，或許會呈現各國特有關懷，卻不見得能完全反映台灣高等教育正實際面臨的險峻處境。譬如台灣各大學教師員額縮編，系所因不再聘人而教師平均年齡逐年升高，年輕博士無法進來大學教書，導致大學生師比過高或博碩士招生萎縮，這都同樣從不同角度反映高教環境惡化的問題，甚至研究議題能否回應社會需要、教學專業性或跨領域程度、大學校務基金如何運作這些面向，都需要有具公信的單位來做評估與排名，提供給學生或家長參考。

這本是教育部可主導或承擔的工作，如不亟思建構精確的指標來作為經費補助的依據，卻採取「通通有獎」的辦法，藉由雨露均霑給各大學來實施高教深耕計畫，極可能依然無法抵擋各大學即將面臨倒閉海嘯的到來，屆時恐怕會有更多已無法待在大學的師生得要面臨貧窮與飢餓的問題。

（作者為國立東華大學通識教育中心教授）