關愛友誼無國界，中國大陸迄今已運往美國24億個口罩 、近5千個呼吸機，以及其他抗疫設備與材料。不到60天內，大陸已向全球多地運送了211億個口罩、千萬套防護服、許多呼吸機、檢測設施、材料、醫療隊，如此動員能力不容小覷。

惟《華盛頓郵報》4月28日文章指出，美國務卿卻一再把中國和世衛組織（WHO）作為美國政府抗疫不力的替罪羊，指中國隱瞞疫情，對感染和死亡人數造假，煽動西方對中國索賠，這些「外交套路」疏遠了美國與盟國的關係，也危及聯合國及G20抗擊疫情合作。

這等汙名化其來也有自，2018年7月美《大西洋月刊》已稱：「川普更大的麻煩是，世界上越來越多的人看清了他的外交套路，先是發出極端威脅，然後改變立場，最終宣布自己從自我製造的危機中獲得勝利。」

據美「無聊戰爭」網站統計，美軍2017年內曾部署到149個國家，捍衛「沒有誰可以超越美國」國策，但民富則國強，美國中產階層已由鼎盛的70%多降到不足50%，執世界領導牛耳的美國，2018被挪威首相諷刺「美國似乎成為自由貿易的主要威脅，奉行共產主義的中國卻成為自由貿易的主要捍衛國家。」但切莫低估受傷的老虎和剛醒睡獅的爆發能力。

從大數據也可得到相同結論，2006美國猶是127個國家的最大貿易國，到2011中國成為世界124個國家的最大貿易國，美國只剩76個。按國際海關編碼，在世界總共5052種類商品中，1/3的都是中國產量世界第一，且多難被替代。

大陸是開發中經濟體，仍有不少落後與不足，人均GDP在70餘國家之後，但已是世界最大的貿易國、工業產出國、工業製造國、農業水產國，並在高鐵、高端裝備製造、物聯網、AI、航天等領域都有後來居上之勢。大陸的一帶一路、反圍堵策略，抗冠毒疫情能力遠甩西方，讓崇尚霸權財富的西方優越心態，首次有了危機感。

2019年5月初美國務院政策主任斯氏（Skinner）涉華言論 ，其不容許非白人國家超越西方的現代版十字軍思維，圍堵中國並汙名化，例如稱盜用知識產權等。但若按2013美國安德里斯（Peter Andreas）的《走私國家》等書說法，西方更是知識產權侵犯者，正是因16世紀初荷蘭、德國盜用中國瓷器與活字印刷的技術知識，才開啟了歐洲第一次工業革命。

國際貨幣基金組織稱2020世界經濟是1929大蕭條以來最差者，中美2020的經濟增速差距將擴大至7.1%。近日美國商務部公布其2020第一季GDP增速為負4.8%，4月製造業PMI降至41%，以此2020中美經濟比重將超過70%。若扣除與外無甚關連的大約6兆美元美國法律訴訟產業，兩國年經濟力比重，或早已幾乎相當。

值此慘烈疫情，世界經濟亟須中美的牽頭領導合作，而中美貿易更有賴兩國長期的平等對待，這些卻也是眾多不發達國家的發展與追趕機遇，終有益於世界和平與繁榮，長遠看來，將是中美的共同驕傲。

（作者為太空工程師）