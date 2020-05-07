近期以來，無論是台灣的急獨派蠢蠢欲動，還是大陸的武統派煽風點火，無不以台灣的民意調查作為論斷依據。的確，主流民調機構的資料都顯示，台灣人的主體意識與反中情緒持續高漲，對「一國兩制」更是一面倒地說不，兩岸關係著實不容樂觀。但所謂「偏獨趨勢不可逆轉」只是台灣社會的「淺層民意」，並非表層浪花底下的「深層水流」。何況「民意似流水，民心大如天」。當權者不僅要傾聽民意，更要敬畏民心。

首先，民意與民心密切相關，卻不能混為一談。大陸涉台學者王建民去年曾發表〈台灣民意問題十個關係簡論〉一文，在他看來，民心是一個地區一定時期內民眾的社會心態、社會認知與價值觀；民意是民心的表達方式之一，卻又不能完全代表民心與反映民心。民意可以操縱，民心則難以造假。

在台灣，政治人物或以操弄民意為樂事，或在追逐民意中迷失自我，傾向於將民意混同於民心。在大陸，沒有類似台灣的頻繁民調，卻不代表大陸沒有民意，更不代表中共忽視民心。

其次，台灣的民調虛虛實實，主要政黨都以代表台灣主流民意自居，但什麼是台灣的民心就言人人殊了。如果作精神與物質的粗略二分法，相比變動不居的民意，近年來台灣的民心有兩個比較穩定的特徵。其一是堅持當家做主，珍惜自由民主的生活方式；其二是追求經濟社會進步及由此帶來的個人或家庭生活改善，或曰對美好生活的嚮往。前者決定了台灣人對大陸有警惕，對統一有抗拒，希望兩岸保持適當距離；後者決定了台灣人對當政者有政績訴求，執政黨一旦達不到期待就會喪失民心，進而政黨輪替。可以說台灣的民心是既思定又思變的複合體。

具體到兩岸關係上，民進黨固然為了勝選不擇手段操弄民意，但也應當看到蔡英文及其幕後操盤手確實抓住了台灣的民心，將台灣人對大陸的恐懼放大到了極致。與此同時，恐中反中乃至仇中多為「淺層民意」，並非台灣民心的全部，更不是主流。暢銷書《台北女孩看大陸》作者郭雪筠就注意到台灣人「反中」可分為「常規性反中」與「事件性反中」，在現實生活中他們並非如民進黨煽動地那樣逢中必反。畢竟即便自認反中者也流著中華民族的血液，更何況當家做主並不意味著一定要「台獨」，捍衛自由民主也並非和兩岸關係和平發展格格不入。這一民心已經體現為要求蔡政府調整兩岸政策的民意，這是民進黨無法操弄和造假的。

最後，無論民進黨如何打著台灣主流民意的旗號騎劫台灣民心，兩岸關係最終要由兩岸人民的民意與民心說了算。台灣輿論在報導習近平「心靈契合說」時往往忽略了後半句：「台灣同胞也需要更多瞭解和理解大陸13億同胞的感受和心態，尊重大陸同胞的選擇和追求。」當大陸民意明確表現為反台獨，民心一致追求統一時，台灣人除了本能的抗拒，還應當有所反思。

520臨近，兩岸關係是峰迴路轉還是每況愈下，就看民進黨能不能正確認知台灣和兩岸的民意與民心了。

（作者為大陸大學教授）