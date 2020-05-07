2016年民進黨再度執政，許多人抱著雀躍心情迎接蔡英文就任總統，但4年後的520連任就職前夕，社會的氛圍卻是充滿焦慮、不安。民進黨立委王定宇刻意主導，國防部高層官員配合演出，放出美國航空母艦「尼米茲號」可望於520出現在台灣周邊海域的訊息，大有安定人心之意，卻也凸顯了在疫情威脅之下，台海局勢更形波譎雲詭，以及美國的安全承諾及支持仍有潛在風險。

早在新冠肺炎爆發前，基於美國低水準的國防預算、「美國優先」政策、及快速崛起的中共軍力等因素，美國的盟邦與夥伴已開始憂慮華盛頓的能力及意志，突如其來的新冠病毒提前證明這些顧慮並非杞人憂天。

美國「羅斯福號」航空母艦因爆發染疫被迫停止任務，於3月27日就停泊關島；「雷根號」航母在日本橫須賀母港進行年度保修，也出現少數確診案例，整個亞太地區美國沒有任何航空母艦打擊群。而中共海軍趁虛而入，「遼寧艦」航母率領護航艦毫無顧忌兩度穿越台灣海峽，並從巴士海峽前往南海。美國媒體形容這項遠海跨區行動的時間與距離都是「驚人的」。去年12月成軍的「山東艦」航空母艦最近也駛往東海及黃海，並可能前往南海，中共海軍的高調行動在展現海軍戰備不受疫情影響。

美國國防部長艾斯培日前表示中共在南海的挑釁已是「超乎國際規則的侵略行動」。而美國為填補航艦打擊群的空虛，則是派遣更多的軍艦及軍機出現在台灣周邊海域，並在南海進行自由航行行動，5月開始B1B戰略轟炸機已3度飛臨台灣附近空域。

美中軍事較勁只是雙方全面對抗下的一環，但當台灣周邊區域成為兩大軍事強權競技場，加上兩岸相互「反中」、「仇台」意識高漲，以及中共內部「武統論」升溫，台灣已成亞太地區安全的潛在「燃點」。由於本身軍力不足以抗衡中共，民進黨政府只有更加仰賴美國，演變成今天民進黨密切關切美國航空母艦動向，並由王定宇在立法院帶風向。

但這種思維與作法本身存在相當矛盾，並將台灣推向美中對抗的火線。首先，美方對台灣的安全保證絕不是「空白支票」，也從未承諾會出兵保衛台灣；其次，美國最近高姿態支持台灣是川普政府全面打擊中共的手段之一，其目標在擺脫疫情失控的責任，進而贏得連任；第三，民進黨寄望美國全面壓制中共，但如雙方擦槍走火，發生軍事衝突，首當其衝的將是台灣；最重要的是，台海和平穩定才是台灣安全的保證，現在卻是由美中競爭結局來決定台灣的未來。

被認為是中共軍方鷹派人物的喬良最近發表文章指出，台灣問題攸關中國國運不可輕率急進，急統台灣會葬送中國復興大業，中方如果對台動武，美軍肯定會干預，這將使中國付出巨大代價。這篇文章在台灣引起熱烈討論，並被解讀在為武統台灣降溫。這同樣反映出台灣焦慮所在，即使目前沒有跡象顯示中共短期內會對台灣採取軍事行動，但就是揮不掉兩岸關係加速惡化，中共可能武力犯台的陰影。

根據美國軍事新聞報導，「雷根號」航母已經出海測試並展開部署。但台灣安全關鍵並不在於有幾艘美國軍艦在台灣附近海域，兩岸應主動降低敵意，緩和兩岸緊張情勢，促使中共放棄文攻武嚇才是根本之道。

（作者為資深媒體人）