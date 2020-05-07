2004年歐巴馬以43歲之齡首戰直取伊利諾州參議員，尚未任滿即在2008年擊敗黨內資深對手希拉蕊與共和黨越戰老兵麥坎，成為有史以來第一位非裔總統。他當時的演說召喚「團結的美國」（united America）而非「黑人的、白人的、拉丁的、亞洲的美國」；種族和諧、進步價值和重返國際多邊主義似乎都水到渠成，卻有評論者認為，他從開始就注定失敗！

歐巴馬代表公眾對小布希的中東戰爭與錢尼、倫斯斐、阿米塔吉、伍夫維茲等人之好戰、陰謀論和單邊作風的厭倦。他的「希望、改變、超黨派」成為激動人心的號召，就職典禮更是萬人空巷。但是僅在當選之後沒有多久，2009年起被迫接手小布希時期遺留的席捲全美甚至全球的「次貸危機」，決定「挽救銀行」（金融業雖腐敗，但「大到不能倒」），就讓眾多支持者大失所望。次貸風暴也強化了各國民粹勢力反全球化、反建制，與反多邊主義的趨勢，使民主黨在2010年輸掉眾議院。也就是2010年，足以綁架共和黨上層的新保守集團「茶黨」在眾院崛起。3年後，歐巴馬就不得不揚棄「超黨派」主軸而直接訴諸東西岸、中產階級、移民後裔、婦女、都會等「進步」選票。美國政治也從「希望、改變、超黨派」一步步走向「恐懼、憤怒與分裂」，對國際政治產生深遠影響。

有關這段關鍵時期的歷史，今年一月疫情爆發前夕，美國公廣集團（PBS）著名紀錄片節目「前線」（Frontline）播出了上下兩集深度探索片：《美國大分裂：從歐巴馬到川普》，以近230分鐘的篇幅，回顧兩位總統競選到執政發生的重大事件，還訪問了朝野現役和退休的政治家與著名評論家、學者，讓大家暢所欲言。對有意深入理解最近10年美國政治極化（polarization），甚至疫情橫掃全球後，川普政府對內與對外如何反擊的讀者，都是一個持平、全面的作品。

紀錄片中有兩個事件的分析令筆者印象特別深刻。第一個是2009年歐巴馬首度到兩院發表國情咨文時，南卡選出的眾議員威爾森公然打斷總統關於健保的主張並咆哮：「你說謊！」這事若發生在歐巴馬之前的總統，他必被兩黨逼迫辭職。但此次他不僅毫髮無損，當晚立即募得支持者數百萬美元捐款，民主政治要求的尊重，無異掃地。再往深處去看，歐巴馬就職雖人山人海，眾多共和黨資深議員當晚卻缺席宴會，在華府近郊餐敘集議。據前眾議院議長金瑞契稱，當場大家已形成全面杯葛歐巴馬的共識。

另一件事涉及歐巴馬任內多起黑人被殺或被警察騷擾的要案。2012年12月他甫贏得連任，康涅迪克州一間小學發生血腥槍擊，20名兒童被殺，舉國悲憤、總統淚下。是時民主黨雖未控制眾院，但民調90%支持修法限制槍枝持有。歐巴馬特別委託副手拜登在眾院拉票，當時眾院共和黨籍議長也是溫和派，立法看似有望。但早已圖謀推倒共和黨上層的茶黨與擁槍派，透過新媒體和網路捲起民粹怒潮並混合大量假新聞，首先綁架了共和黨溫和派，最後更成功牽制民主黨內的保守派，使歐記限槍法案以5票之差落敗。

在眾多極右派媒體反歐大集結中，早期煽動反建制的前副總統候選人裴林，和後來川普團隊首席策略長斑農領導的布萊巴特新聞網與福斯新聞網的狂轟濫炸，甚至放任傳說康州槍擊事件純屬「虛構」、有色人種多為罪犯云云，實功不可沒。這些事件一方面導致2014年民主黨失去參眾兩院，與布萊巴特、福斯等右翼媒體關係密切的富豪川普也由此崛起。跛腳的歐巴馬最後索性不理國會，用總統權推動簽署氣候變化巴黎協定等重大政策，斑農等則直指歐黨為「暴政」，美國社會的分裂更加嚴重。

外交是內政的延伸，大國尤其動見觀瞻。美國是自由國際秩序價值的支柱與燈塔；但充滿希望的2008年，竟只是秩序與價值加速衰敗的中場。歐巴馬雖然派軍擊斃了奧薩馬，懷疑、仇恨與分裂的陰霾始終不曾煙消雲散。

（作者為台灣大學政治學系教授）