敦睦官兵染疫，整個疫情已獲控制，而且沒有社區擴散，事件算是告一段落了。軍方非常幸運，敦睦744名官兵，只有磐石艦36人染疫，所有官兵在放假的3天中，如撒豆般，撒遍台灣，結果海軍軍區沒事，一起出訪的岳飛艦和康定艦沒事，官兵在外接觸的識與不識者也都沒事，連最親密的女朋友也沒事。真是不幸中的大幸。

也因敦睦疫情控制得宜，沒有擴散，社會從最初得知官兵染疫時的驚恐、憤怒、擔心、歧視以及對軍方的責難等情緒，現在也完全平復了。某個角度看，國防部長嚴德發穩住敦睦染疫後局勢，留任是應該的。

回想敦睦染疫之初，國人驚懼惶恐，擔心造成防疫大破口，有20多萬人收到細胞簡訊，官兵足跡經過的商家，都得暫停營業消毒；鬧得滿城風雨，造成社會極大的震盪。軍方似也慌了手腳，連艦上官兵看醫就診的人數，前後也說不準，整個一團亂。

最後逼到三軍統帥蔡英文、嚴德發、海軍司令劉志斌都得出面公開向國人道歉。嚴德發還鞠了個90度的躬。即便嚴德發與劉志斌自請處分，海軍艦隊指揮官高嘉濱中將、艦隊支隊長陳道輝少將調職，都未能平息國人對軍方的批評和責難。

同樣地，對染疫官兵也是個極大的衝擊，艦上檢疫資源不足，也沒有人說他們生病，在海上辛苦的操練完訓，結束任務返港靠岸時，蔡總統還站在岸邊揮手向出訪官兵致意，敦睦任務解編前，參謀總長黃曙光特地前往左營軍區校閱並頒發有功人員獎章，接著就是放大假。一切就這麼順當之際，卻一夕色變，從天堂到地獄，還要承受外界異樣的眼光。所有敦睦官兵亦是始料未及。

如果敦睦官兵染疫當初沒堵住，成了防疫缺口，嚴德發是不可能留任的，勢必要負起政治責任。但磐石艦染疫後，軍方配合防疫，亂了幾天的步調，亦漸回穩，也看出嚴德發沉穩內斂的治軍風格，遇大事，相當冷靜自持。

至於調職的2位海軍將領，艦隊指揮官高嘉濱應可復職，但要給予行政處分。海軍軍艦出海，艦長決定一切，只有艦長最清楚海上狀況，艦長承擔最大責任，這是海軍多年的傳承。在地面指揮的艦指部最大的責任，應是官兵入境後的聯檢。這關檢查太鬆也太輕忽了，但支隊順利返航，表訂的行程排好排滿，聯檢只是程序一環，恐怕軍方自己也沒當真，真有人當回事，說不定還會被當做不長眼睛，被臭罵一頓。

不過，支隊長陳道輝須負起行政責任，應轉調並懲處。原因很簡單，將在外，陳道輝要擔下所有責任，官兵好好地出海，回來有人染疫，而且造成防疫破口，這是無法迴避責的。