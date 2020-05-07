2020大選國民黨慘，過往的兩岸論述「九二共識、一中各表」成為千夫所指的究責對象。部分人認為應當堅守傳統路線的「核心價值」，即使輸了選舉也無妨，另一派人則認為國民黨應面向台灣社會，爭取勝選。甚者，更有綠營落井下石，認為藍應走民進黨路線。可以說，國民黨改革委員會的兩岸論述組面對的是近乎不可能的任務。

筆者曾呼籲，用加法而非減法的方式來處理當前兩岸論述難題。加法，可以加什麼？也就是在不重覆贅述或廢除2017年政綱的同時，國民黨可以有什麼樣的新兩岸論述？

國民黨自然可以拿香跟拜民進黨的路線，這是很簡單的方式，然而必須思考的是，當兩個主要政黨都走相同路線，對台灣民眾是否是好的選擇？回答這個問題，首先必須要認識的一個概念是「反中易，和陸難」。當兩個政黨都是反中政黨，事實上將讓中華民國完全失去戰略彈性，這自然對台灣來說是極壞的選項。除非民意支持兩岸全面戰爭，且戰爭是唯一可行的終局出路，否則，綠營越是反中，藍營就更應堅持和陸立場。那些批評國民黨兩岸論述沒有台灣本位的說法，事實上才沒有以台灣利益為優先。

國民黨要突破當前兩岸論述困境，就必須拉高格局，重新思考並闡明自身在中華民國裡的位置，以及中華民國在世界的位置，用「未來」，而非只是重複過往歷史，抑或是重返執政來說服人民。具體來說，就是面對新時代的新因應，即中華民國如何在新國際格局下生存。

國民黨事實上缺乏對未來的想像已久，長期在變化莫測的處境中顧盼維持現狀。從國民黨的位置來看，這份藍圖自然必須以中華民國本位做為出發，接連政治和文化的價值錨點，坐落「民主中華」的位置。台灣在這份藍圖裡，也並非是自我隔離體，可以找到與陸港的互動位置。因此在想像中華民國未來的同時，也必須有對華夏秩序的積極想像，與港陸共生共榮的情懷，從而在東亞與全球格局中找到位置，負責任地扮演好和平樞紐的角色，安身立命。

一旦國民黨從民主中華的位置離開，影響台灣的座標，大陸也將會偏離現有的位置，從而連帶影響美日與全世界，和平遠而戰爭近。這傷害的不只是台灣，大陸與世界亦然。

（作者為國家政策研究基金會助理研究員）