在防疫出色獲得國際美譽後，內閣急於再下一城，於是快速推出本梯次「擴大紓困對象」措施，但卻因此「呷緊弄破碗」──在配套未臻周全，且基層未獲通令之前，即提前宣布邀功，導致民眾誤解、基層無所適從，一片混亂而民怨沸騰。連執政黨知名民代王世堅也哀嘆：「防疫95分，紓困59分」。真是早知如此，何不早發「全民現金」！

其實，在本次疫情催逼下的緊急紓困，可視為行政體系的「壓力總測試」，測試官僚體系在最短時間內動員人力物力，紓解民眾「現金短缺、無力生活」的行政能力。由於時間緊迫、無暇演練、難以造假，完全展現政府長期累積出來的「基本功」，而且經電子媒體現場轉播、無所遁形，才讓我們親眼目睹：防疫體系和紓困體系的規畫效能，真的「差很大」。這次的「紓困萬元之亂」，凸顯了幾個「小」問題，但卻值得執政團隊深刻檢討：

首先，團隊患有偏聽之誤。執政者非萬能，施政也非數學公式推導，必須考量方方面面，多聽意見才不會失誤。從疫情伊始，各國為防經濟失速下墜，盡速發放「全民現金」，自有其道理。隨著我國「滾動式補綴」的紓困模式發展，其原因越來越清楚：「精準」補貼模式緩不濟急、標準難以一致，會造成治絲益棼的混亂狀況。但執政團隊關起門來，不聽外界建言，一概認為是在野黨的政治陰謀，各種財經諮詢或研究排除「非我族類」的專家；偏聽之下思慮難以周全易生誤判，道理就是這麼簡單。

其次，內閣和智庫規畫能力不足。觀察美國紓困方案，基本上一次到位，所有受補貼對象和方式清清楚楚；反觀我國「滾動式補綴」法，反造成「漸進式折磨」，每擴增一個族群補貼，就是對遺漏族群的「心理折磨」，表面上可讓受補貼族群感激，但補貼額度有限，而遺漏族群頗多，得罪的族群不見得較少。

但是，要有一次到位的優異規畫能力，必須平日就有足夠的「基本研究」才行。例如，政府對個別企業電子通訊帳號未能掌握，需互動時只能透過單向公布或透過公協會間接了解，得到的資訊幾乎都是大企業意見，怎能獲得妥善的政策措施？而若政府持續壓縮智庫研究預算，且將大量能量導向「即時政策交辦」而非基本研究，那臨時要展現基本工時，當然容易百密一疏，甚至釀成巨大失誤。

其三，未能尊重專業。所謂「魔鬼藏在細節」裡，許多有效施政的訣竅，唯有官僚體系中浸淫多年的中高級官員才摸得透徹；若一執政就「整碗捧去」，非我「族類」就不受重視或無法升遷的話，這些嫻淑體系運作的中高級官員們在關鍵時刻，就會哼哼哈哈應付長官，但卻不告訴你陷阱何在，冷眼旁觀看這些「外行領導內行」者出紕漏。因此，還是要尊重官僚體系，才能讓這個都是由菁英分子組成的體系發揮最高效能。

蘇揆和內閣已獲得寶貴經驗，期待能重新出發、盡速復甦台灣經濟。

（作者為中國文化大學全球商務系兼任副教授）