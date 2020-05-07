看川普在這兩個月新冠肺炎流行期間的表現，深覺領導人平時一定要多多累積信任資產，一旦風雨危機時，才能支取信任資產。川普上台後，爭論太多，平日積存的人民信任資產不夠，危機來臨時，資產變成負數，新冠肺炎有可能成為壓垮他連任的最後一根稻草。

其實川普在此次新冠危機處理還算得當，他在2月1日禁止中國旅客進入美國，杜絕了從中國來的旅客，但之後沒有任何準備，堅持這是中國病毒，不會傳到美國來。沒有白宮來的導引指令，美國各項慶祝春天的活動照常舉行，動輒幾萬人參加，紐奧良還在3月中舉行狂歡節慶典，150萬人參加。後來紐奧良成為另一個紐約，由於該市醫療設備嚴重不足，死亡比例在美國居第二。

3月中開始，川普意識到事態嚴重，召開記者會，宣布各州進入緊急狀況，雖然沒有下令全國封城，但是很多州接著下居家令，除非必要，不要外出，取消大型活動。

川普確實展現領導人危機處理的高效率，他每天下午5點到7點間一定召開記者會，率領各方專家，如具公信力的公衛專家佛奇和柏克斯，及副總統彭斯等，他詳述聯邦政府如何努力，分配各州醫療用品，並且派國民兵及醫療艦艇援助嚴重的州，也不諱言壞消息，如果民眾不遵守政府指令，可能會導致100萬人死亡。

對拯救經濟更是不遺餘力，川普大筆一揮2兆美元紓困案，聯邦準備銀行上個月立馬降低利率，發放每位納稅人1200美元的支票，還有給中小企業、航空公司、飛機公司貸款，穩住了美國股市、也間接穩住世界股市。全世界的大部分投資人都應感謝他。

現代社會經濟、債券、股市、企業環環相扣，一環倒塌，其他環節如骨牌倒下，2008年雷曼兄弟基金公司早兩星期拿到政府貸款，就可早止血，或可避免血洗世界金融市場的經濟大海嘯。川普縱橫商場一甲子，知道其中利害關鍵，危機管控得宜。

但是根據各方有公信力的民意調查，川普最多只達到50%的支持率，除了他平時沒有建立公信力外，尚有下列原因：

一、川普誇大、信口開河的風格，有失領導人風範，《華盛頓郵報》曾統計他上任以來，每天平均講16句謊言，包括無心及有心的事實錯誤，引用觀點讓人錯誤判斷、他無法兌現的承諾，或者是他誇張之詞，但這些都是領導人極大的缺點。

二、政治角力：美國兩黨對立至極。連擔心自己或認識的人感染新型冠狀病毒都有黨派之分，83%民主黨人怕得新冠肺炎，而共和黨人卻只有56%擔心，怕得新冠肺炎。尤其今年是大選年，美國因為適逢大選年，總統、全體眾議員、部分州長、1/3參議員都面臨改選，每位政客發言都以「疫情」之名，以「人民」為念，但私底下卻不斷在打政治算盤。紐約州長古莫這次敢嗆聲川普，為紐約市爭取建醫院、呼吸器及醫療船，減少大量傷亡，也出盡鋒頭。

現在誰敢對川普嗆聲就是媒體的寵兒，媒體卻不追究古莫太遲下居家令，釀成紐約州及紐約市重災的責任。此次抗疫增加了他大量政治資產，可想而知他已經開始部署2024年的總統選舉，期望獲得民主黨提名。