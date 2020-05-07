萬元紓困方案才一上路就大亂，不但民怨四起、罵聲震天，受理承辦的公務員也連帶受累，有苦難言。雖然行政院長蘇貞昌在行政院會認錯道歉，但同時間，蘇揆女兒、民進黨立委蘇巧慧卻在立院質詢時痛罵衛福部作業疏失。為蘇揆澄清也罷、為老爸出氣也好，這一發飆，根本是火上加油！

蘇巧慧批說，紓困申請程序不清楚是引發民怨的最大問題，衛福部告訴蘇揆無勞保工作者生計受到影響，都可以立即申請，所以院長4日親自召開記者會，但衛福部卻直到深夜才發出公文。這一刀可說重重砍向陳時中，但蘇揆本身難道都沒有責任嗎？

首先，衛福部在正式發出公文前，先告知長官以示尊重，但蘇揆在不了解執行方案與實施時間下，就急著宣布，明顯貪功躁進；其次，蘇揆既已裁示同意此案，如今出現差錯，本於行政一體與領導統御的擔當，怎麼會公然把責任全推到部屬身上？而且女兒還透過立委的公職身分再補上一腳？

之前風險難測的抗疫階段，蘇揆可以躲在陳時中的後面，適時享受表現優良的成果，如今進入紓困發錢階段，蘇揆又搶著開記者會秀自己；不料一出包，就出現「老爸失察犯錯，女兒要部屬背鍋」的戲碼，難免會讓民眾覺得太過現實取巧。

隨著520內閣人事調整的逼近，為了力求續任閣揆的蘇貞昌，最近聲量與動作越來越大，相關的人與事也就更顯得敏感。蘇貞昌曾經在立法院接受女兒質詢時，公開說自己是地表最幸福的老爸，如今老爸愛女心切，女兒救父心急，真情可感，就怕公私不分，適得其反。