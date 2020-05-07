本土近一個月零確診 商務團體旅遊將陸續解封

新冠疫情台灣打了一場漂亮的戰役，已25天沒有本土案例，應該可以排除嚴重社區傳染的可能性，但這場戰爭還沒有結束，現在只是進入防疫與生計並重的新階段。因應新階段，應該先在社區進行抽樣小範圍普篩，更精確地掌握社區疫情狀況後，接著在防疫安全的容許範圍內，放寬民眾日常生活限制，並視各國疫情開放商務客乃至觀光客入境，以期維持防疫與經濟之間的平衡，從而保障生命並兼願生計。

防疫有4個階段：一是阻隔病毒入境，二是有病毒入侵則迅速偵查隔離，三是社區傳染擴大時努力減災，第四階段是研發出有效疫苗或藥物，但新冠疫苗的研發還需要相當時間，也沒有很有效的藥物。

台灣現在只有440例確診，55例本土案例，磐石號匡列的上千接觸者無一確診，台師大、酒店女等個案也都沒有擴大，顯示台灣雖有零星的社區感染，卻在病毒散播時被斷鏈了。防疫措施必須社會活動與經濟需求取得平衡，疫情險峻時，為了保命防堵務求滴水不漏，但疫情已獲得控制時，疫情中心便應該調整防疫政策，一面放寬限制，一面為未來疫情變化做好準備。

讓生活盡量回歸正常

不過，台灣是不是真的可以解除警報，還得先查個清楚。現在我們是採取精準篩檢，用病毒核酸檢測篩了6萬多人，找出了55個本土案例。就篩檢效益來說很精準。既然個案不多，目前住院患者也只有百來位，無論就篩檢能量或病房數量來說，都還有餘裕進一步做更多篩檢。即使其中出現偽陽性案例，也只是幾例虛驚，並不會對醫療體系造成太大負擔。

前疾管局長蘇益仁主張，在北中南分區進行小範圍普篩，將幾個確診多的里抽2、3千人，與其他無確診的里作比對，這很值得政府參酌。此外，現在能做篩檢的實驗室太少，以致能量不足，無法因應萬一出現的大型爆發，政府應該讓更多醫院或實驗室參與篩檢團隊，擴大篩檢的能量，才能在未來開放禁令後，有能力迅速發現確診者並作隔離。台灣至今只篩了6萬人，德國是1周篩35萬人，即使台灣人口少確診也少，還是應該強化篩檢能量，才能作更好更快速的備戰。國際疫情尚未停歇，台灣應趁著初期防疫成功所爭取到的準備時間，強化我們的防疫能量。

一旦擴大篩檢確定台灣社區案例極低，便可以將防疫措施推進到下個階段，首先便是對民眾生活與經濟活動限制的鬆綁，放鬆長照中心的探病後，一般長住醫院的慢性病患，也應該限時限人數地開放探視。大型集會與運動藝文活動、舞聽酒店等，應可恢復正常。

疫情讓餐飲、觀光等產業受傷慘重，民間消費凍結，政府決定發放現金給弱勢勞工是對的，但行政程序卻亂得一蹋糊塗，顯然事前沒有完善規畫。此外，紓困金只能救一時，真正要恢復民眾的生計，還是要讓日常與經濟生活盡量回歸正常。

台灣經濟高度依賴外貿，當疫情緩解時，應視每個國家的個別情況，逐步開放國際商務客來台。每天要有人數限制，且每人都要在機場接受快篩，確定陰性即可入境，本地接待公司應提供交通工具並全程陪同。商務客之後，如果國際疫情大幅緩解，也可以逐步開放觀光客來台。大陸已經壓制住疫情，歐洲很多國家疫情也過了高峰，但美國還在往上飆，我國應該密切注意各國疫情狀況，分國家、分階段開放其民眾來台旅遊。

也要防疫情捲土重來

即使過了這波新冠疫情，也不要高興得太早，專家預估這波新冠疫情會在6月趨緩，但秋冬可能會捲土重來，且不排除持續存在，成為我們生活中的新常態。因此，政府必須有通盤規畫，該緊時緊，該鬆時鬆，紓困要快捷實惠，才能讓民眾的生活與生計有喘息空間。

台灣的確診人數少，意味著絕大多數的人都沒有新冠病毒的抗體。而且國外有二度感染的案例，所以感染過也不保證就此免疫。因此，大家應該繼續維持良好的個人衛生習慣，戴口罩、勤洗手、多消毒。這將是一場漫長的戰爭，政府打完防疫第一仗後，也要對未來的各種可能情境，預作通盤完善的規畫，才能兼顧防疫與民生經濟。