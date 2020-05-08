無色覺醒》賴岳謙：台灣現狀改變危機？國際參與耗損浮現？

歡迎收看《無色覺醒》第626集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「台灣現狀改變危機？國際參與耗損浮現？」

WHA由於受疫情影響，今年會議將改以視訊方式進行。而台灣在亮眼的抗疫表現下，這次能否順利參加也成外界關注的焦點。除了蔡政府相當積極的表達參與活動的決心外，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日也公開呼籲歐洲等國，支持台灣以觀察員身分參與WHA。

然而，事情沒這麼簡單。日前衛福部長陳時中在記者會時就曾透露，過去曾提醒WHO新冠肺炎具有人傳人的可能性，這也表示其實台灣與世衛組織一直存在著聯繫，台灣的國際處境並不如蔡政府所言，無法與各國分享防疫知識與經驗。從這個角度看，其實台灣參加WHA的議題，很明顯只是「政治操作」。

當然，對岸也不是省油的燈。東亞政治生態極為複雜，美、日、韓以及東南亞等國都曾因領土爭議與中國大陸有過衝突，甚至還想試圖從中牟利或改變現況。可是無論是日本的釣魚島爭議、還是在南海的填海問題，各國最終都未從中國大陸占到任何便宜。

以南海為例，南海一直以來都是兵家必爭之地。再菲律賓與越南多次於臨近地區建設後，中國也開始大規模的進行填海工程反擊，甚至還一連造出多座島礁等，設立「三沙市」行政機關來對外宣示中國在南海的主權。可以發現，「人若犯我，我必犯人。」就是中國外交作為的最佳例證。

由此得之，蔡政府如今採取淡化「九二共識」的前提下爭取出席活動，無疑是在挑戰大陸的敏感神經。要知道，美國的影響力已不如以往，而台灣仍處於美中之間角力的拉鋸下，蔡政府多次的挑釁行徑極有可能會將台灣帶入萬劫不復的深淵……更多分析請看影片解說！