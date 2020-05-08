受到疫情影響，百業凋零、人民收入銳減，政府紓困方案一一出爐。但或許是因求好心切、想要延續防疫漂亮成績單的紀錄，中央政府急著將美意推出，然而執行的細節與方案卻仍未周全完備，因此反而引發一波波的民怨。尤其是8日計程車司機紓困消息傳出後，所引發的討論更是沸騰：怎麼有人只能領1萬，有人可以領3萬，有人可以領6萬，又有人什麼都沒得領？

政府想要幫助人民的心意誠然可貴，但是每個孩子都是孩子，要怎麼樣相對公平地紓困，著實是政府必須好好思考的課題。

仔細思考因疫情所造成的經濟困境，政府對策可以分成兩個階段：先紓困，再振興（經濟）。紓困是雪中送炭，人民因收入頓失，但房貸、車貸、房租、食衣水電支出、孩子補習費、保險費等仍舊要繳，為了讓人民免於斷炊斷糧、斷水斷電，因此急難中發予人民現金，助其度過這一陣子的難關，這是第一階段。救標之後，再要救本，這就來到第二階段的振興經濟，以擴張性財政政策提振買氣、刺激消費，透過例如酷碰券等誘發消費式手段，使經濟引擎再次運轉起來。

因此政府必須因應不同的階段目標，對症下藥去定位真正需要被救助的對象。以日前美國提出的紓困措施為例，美國的紓困對象與相對應的紓困辦法可分為以下四類：

第一類為疫情之前就已經身處所得分配的最低階層者，包括中低收入戶、無所得者、倚賴社會福利過日者，針對這一類對象直接發放美金1200元現金，17歲以下則為美金500元現金。

第二類為企業，分別針對提出申請的大企業或500人以下的中小企業提供低利貸款，幫助企業支付薪資、租金、貸款利息、水電等支出，並要求企業維持薪水的正常發放。此類紓困藉由將資金遞送到企業部門，維持住企業的一線生機，等待疫情過去、景氣反轉，同時也幫助企業現有的員工能夠保留工作機會與薪資。若中小企業能夠證明疫情期間使用此筆資金維持所有員工的雇用與薪資，此筆貸款甚至將可不用償還。

第三類為自營或獨立工作者，因為此類對象工作以契約、合同為來源，上無企業保護，下又不符合美國失業救濟金領取資格，因此以急難失業救助金來紓困，稱為「全球大流行失業救濟金」，提供最高39周的失業救濟金。

第四類為失業者，針對失業者，首先擴大失業救濟金領取資格，包括失業、未被解雇但被要求縮減工時者、正被感染新冠肺炎或隔離者、必須請假留在家照顧學齡孩子者皆可符合請領標準；同時提高失業救濟金額、延長失業救濟金的領取期間。

這樣的分類，展開一張完整的保護網，將所有受到影響的企業與個人皆納入保護，且因此措施不依個別工作或產業來分類，在四種類別下紓困方式一體相同、清楚明瞭，不會造成重複領取補助，或因工作種類不同而領取不同金額的相互比較與混亂不公的情況。

相較目前國內各部會多頭馬車提出各自的紓困措施，各種職業類別又不斷被一一追加，難免造成混亂不公、政治人物爭相討好民眾的感受。建議政府花一點時間整合並補足全盤的紓困計畫，把需要照顧的人民與企業定位出來，把申請的流程明確規畫出來，接著由行政院統籌發布、執行，使紓困計畫能夠精準且快速地發揮其紓困功能。

（作者為國立中山大學政治經濟學系副教授）