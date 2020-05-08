大陸資深涉台學者劉國深日前撰文預判，蔡英文第二個任期兩岸關係或出現「極限爆炸」。他認為，民進黨政府可能嘗試以碎片化立法、修憲、變相制憲等手法，無限趨近「法理台獨」的可能。

話音剛落，民進黨立委蔡易餘、莊瑞雄、陳亭妃等提案，黨內跨派系立委聯署支持的《兩岸人民關係條例》修正案一讀付委，將條例中的「國家統一前」改為「因應國家發展」。劉國深的預判很快應驗，民進黨已經跨出了「極限爆炸」的關鍵一步。

過去綠營透過提案方式表達台獨或一邊一國主張，以安撫、回應基本盤的訴求已屢見不鮮。但此次民進黨立委的提案時間恰好壓在蔡英文520就職前夕、正值中美交鋒和大陸武統呼聲高漲的敏感時刻，此舉的意義和影響絕不能以「安撫基本盤」視之。

令人高度擔憂的是，兩岸關係的「極限爆炸」尚未到來，但「極限挑戰」已步步逼近。而且這個挑戰同時考驗著國民黨、民進黨、民眾黨和對岸共產黨的政治底線、政治智慧和政治手段。

對國民黨而言，過去常站在阻擋民進黨台獨法案的第一線，總是被綠營網軍攻擊為「中共代理人」、「賣台」，以至於近年不少藍營支持者感慨，國民黨沒必要吃力不討好，就放民進黨去搞台獨，讓紅綠正面對撞吃吃苦頭，否則國民黨的「紅帽子」永遠甩不掉。蓋因在藍營看來，民進黨永遠是「台獨靠喊，建國靠騙」。那麼此時考驗就來了：此次修法，國民黨擋不擋？

對民進黨而言，透過修法、署名、文稿等「小動作」彰顯台灣獨立、凸顯一邊一國的動作並不罕見，但蔡政府高層和民進黨應該思考，在這個敏感的時間節點，修法刪除「國家統一前」的文字可不是「小動作」，很有可能掀起台海滔天巨浪。這個修法動作可能引起大陸、美方何種反應，蔡政府國安團隊有沒有納入預判或事先推演？

對剛剛進入立法院的民眾黨而言，秉持黨主席柯文哲所言「統獨是假議題」，固然是面對兩岸議題的處理方式，然而今非昔比，「白色力量」已是體制內的一員，那麼民眾黨這次是同意還是反對？尤其過去一段時間民眾黨對護照、華航正名案的態度曖昧，此次還有含混過關的空間嗎？

最後，對大陸而言，《兩岸人民關係條例》界定兩岸關係的性質，位階應屬於「準憲法」層次，此案若一旦進入二讀，其意義已和「統獨公投」付諸實施別無二致。那麼，此舉是否等同於《反分裂法》中對台動武的六要件之一？北京高層又將如何出牌？這些挑戰才剛剛開始。

（作者為智庫研究員）