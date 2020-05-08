總統蔡英文8日上午召開記者會宣布請蘇貞昌續任行政院長，還給蘇揆加個「護國院長」的封號。在蘇貞昌剛為1萬元「紓困之亂」道歉後，蔡英文比外界預期得更早宣布蘇揆續任，政治動作並不尋常，猶如正告民進黨的各方勢力，蘇揆具有猶如「攝政王」般的政治地位。

今年1月13日，蘇揆基於新一屆立委即將就職，在傍晚召開臨時行政院院會宣布內閣總辭。而總統府在院會開會稍早前，即由發言人對外說明總統在該日中午已當面慰留了蘇揆。蘇揆從5月初迄今，已數次對外說明依憲政慣例和對蔡總統的尊重，他會在總統這任期屆滿前率領閣員提出總辭。但這一次，蔡總統顯然更重視蘇揆快要提出總辭的「提醒」與「呼籲」，而在蘇內閣總辭時間尚未決定前，就採取了最高規格的慰留儀式，開記者會提前宣布由蘇揆繼續組閣，並加封為「護國院長」。

蔡總統對其新任期的閣揆人選似乎有必要「超前部署」，理由首先是，目前新冠肺炎的疫情尚未解除，而涉及層面更為複雜與困難的經濟恢復問題已接踵而至。在此當頭，若閣揆易人即猶如陣前換將，對行政院各部會間仍須強化的協調與整合恐怕會帶來負面影響。也因此，蘇揆續任後，預料未來內閣改組的幅度也不會太大。

其次，既然蘇揆仍是最佳人選，總統主動對外宣布的時機當然是愈早愈好。這樣一來，既為蘇揆做足了面子，把他拉來站在同一戰線，也可舒緩各派系競逐權位和資源的壓力。何況，目前尚有監察院和考試院的人事正在部署中，但有此志者應會以行政院為首要目標。

日前內政部長徐國勇在未向蘇揆報告與獲同意之前，竟將警政署長陳家欽「移送法辦」，就可看出已有閣員把蘇揆當成「跛腳院長」。近日蘇貞昌拿出他的招牌撞球桿，宣布新急難紓困措施，但隨即引發民怨紛起的「紓困之亂」，讓這一球沒打進「有政府，會做事」的洞。蘇揆之女還藉立委質詢權炮打衛福部政務次長，目的無非想讓外界了解，此事是錯在內閣即將改組，導致政府機器螺絲鬆動。

蘇揆在總統府記者會上，提到蔡總統「比第一任多128萬票的歷史超高票數連任成功」，其實是要表達他為總統立下了「抗中、打韓、保台」的功勞，並與蔡總統「敕封」其為「護國院長」相呼應。

台灣有護國寺和客家信仰的「三山護國公王」，媽祖從元代起屢被朝廷敕封如「護國庇民明著天妃」等多種封號，而1947年政府曾加封蒙族佛教領袖為「護國淨覺輔教大師」。由此看來，蘇揆「抗中保台」的績效已被蔡總統視為「神人」等級了。

（作者為世新大學兼任副教授）