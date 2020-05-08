可能是覺得台灣人這陣子被新冠疫情的各種限制弄得太沉悶無聊，民進黨政府這個星期用1萬元的所謂紓困方案，把全台灣的公務員、人民耍了一陣，全台怨聲四起。出這道題的行政院長蘇貞昌則連連道歉。

民進黨政府這回之所以連扮財神爺都演砸到被人民及基層公務員罵，原因只有一個，就是他們處處心存「民進黨政治利益」。

從中國大陸爆發新冠疫情，台灣開始防疫到現在，民進黨政府一直藉著防疫搞政治。民進黨政府眼見全台灣22個縣市當中，有15個縣市長是國民黨籍，把所有應該使用的防疫經費、辦理紓困與振興的職權及預算，全部掌握在中央手裡，架空了行政上最重要的縣市層級。

中央疫情指揮中心每天開記者會，指揮官陳時中三不五時就一些重要的防疫作為，要求縣市政府如何去做，如何去執行，讓台灣的民眾覺得這個中央指揮中心好像做了很多事。

但實際上，中央疫情指揮中心就出一張嘴，到現在卻連一點點的防疫經費都沒有撥給縣市政府。防疫人員給居家檢疫者服務的經費、增添的防護設備，以及各機關單位為防疫增購的額溫槍、紅外線體溫偵測儀，幾乎全都使用縣市本身的預備金。

搞防疫就玩這一手，辦全民紓困這種當大好人的事，民進黨政府肯定不會放過。幾千億的紓困及振興經費全部掌控在行政院各部會手裡。辦理觀光旅遊業者的紓困由交通部掌控，跳過縣市政府，直接由觀光局和觀光旅遊公會或團體申辦。

辦理勞工、農漁民的紓困補助，也是由行政院的勞動部、農委會，跳過縣市政府，直接和各地區農漁會、勞工組織辦理。這樣的搞法，中央做足了散財的好人，卻讓地方縣市政府去承受民眾的指責。

蘇貞昌這回宣布「有工作無加保者及農漁民，每人發放1萬元」的紓困補助方案，也是如此。中央跳過縣市政府，直接指揮基層的鄉市區公所負責接受民眾申請，然後回報中央。最惡劣的是，當民眾申辦補助上出了一些問題，需要解決或釋疑的時候，中央就把責任往外推，要民眾去問縣市政府。

就因為蘇貞昌搞的這個1萬元紓困方案，架空了真正懂地方問題的縣市政府，這才弄得民眾及基層公務員怨聲四起，指責蘇貞昌說的這1萬元像是畫在紙上的餅，看得到，吃不到。

最可怕的是，蘇貞昌用中央的眼睛看地方，無視申領這1萬紓困金的一些限制及條件，與中低收入戶的審查資格有衝突，很可能讓來申請這紓困金的中低收入戶，往後會被取消中低收入戶福利，甚至害他們觸犯偽造文書罪的危險。

類似這種為拿1萬紓困金「陷人民於不義」的事，可不是蘇貞昌幾句空虛的道歉就能了事，蘇貞昌、民進黨必須改變心態，少在疫情及紓困上玩政治，搞一黨私利，才能真正解決問題。