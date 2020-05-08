8日台灣又是零確診，是振奮人心的好消息，但對關心政治的人來說，卻壞消息不斷。

首先，蔡易餘、陳亭妃等18位立委，以「符合中華民國實際管轄領域」及「承認中華人民共和國主權」為理由，主張刪除《兩岸人民關係條例》中，所有「國家統一前」之文字。520前夕，看來民進黨準備破釜沉舟推進「兩國論」。

同一天，媒體報導廈門大學前台研院院長劉國深一篇文章，稱「未來4年不能排除兩岸出現『極限爆炸』的危險。」所謂「極限爆炸」是指可燃物質和空氣混合比已達到爆炸濃度，只要火源距離夠近就會立即爆炸。從蔡易餘等人的提案看來，劉國深並非杞人憂天。

「國家統一前」這5個字，源自《憲法增修條文》，刪除《兩岸人民關係條例》這5個字，可以解讀是修憲改變兩岸關係現狀的第一步，也是蔡總統放棄第一任對美國與大陸承諾的準備動作。大陸對民進黨切香腸式的「緩獨」心知肚明，「文統無望，只能武統」似乎已成為大陸輿論界的共識。

過去幾個月，美國和大陸在台海周邊頻頻展現肌肉，光是今年4月，美軍便13度派機飛近台海周邊空域，尤其B-1B超音速戰略轟炸機編隊三度飛近台灣，更具戰略意涵。大陸不干示弱，8日午間一架「運8」型機企圖闖入我防空識別區，空軍戰機隨即升空驅離。

冷靜評估美國、中國大陸內部因素及中美博弈棋局，兩岸不至於立即爆發軍事衝突，但要小心擦槍走火。民進黨政府要警惕，大陸經濟活力已經恢復，可能是全世界從疫情中最先復原的國家，美國固然挺台灣，但長期來看，大陸會加大壓縮台灣的力度，「兩岸兩國」會讓台灣吃眼前虧。

藍營媒體只是「狗吠火車」，但套句《人民日報》必要時必搬出的「勿謂言之不預」，希望蔡總統就職演說多以蒼生為念，少考慮民進黨利益。