大陸駐日內瓦團代表稱，因不承認九二共識，台灣參加WHA的政治基礎不存在。（新華社）

最高層級挺台入WHA！ 美國務卿：譚德塞有權邀請

「新冠肺炎」疫情發展提高了台灣參與世界衛生體系的正當性與合理性，美國號召西方國家支持台灣以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA），但由於各方過度操作，成功的機率反而不高。新冠病毒不但帶來全球公衛及經濟的嚴峻挑戰，更破壞了脆弱的區域均勢及危機處理機制，兩岸關係將進一步惡化，世界也會更緊張。

台灣有效防範新冠肺炎，大幅提升國際能見度，加上美、日、澳等公開支持，激發了台灣今年出席WHA的強烈期望，但分析兩岸關係、美中台三邊關係、國際形勢等外在因素，實際情況可能比過去3年更艱困，其負面效應將連動影響緊隨的蔡英文總統520就職演說、中國大陸「人大」及「政協」兩會，後勢發展令人感到悲觀。

美國一向是台灣爭取出席WHA的重要支柱，基於美中對抗加劇及總統大選等國內政治壓力，川普政府加強打擊中國力道，利用WHA議題，過去幾個月狂打「台灣牌」，美國國務卿蓬佩奧親自領軍，衛生部、國務院東亞局、國際組織局、美國在台協會總動員，營造台灣參與WHA的有利條件，但政治現實是，即使得到美、日、澳等理念一致國家支持加上台灣邦交國，仍將無法突破中共在世界衛生組織（WHO）擁有的多數優勢。

台灣出席WHA已是死局

如未獲WHO祕書長邀請，台灣將透過友邦提案邀請台灣以觀察員身分出席WHA，但過去在「總務委員會」就遭到否決，無法列入議程。2004年台灣決定訴諸大會公開表決，結果得到25票支持，133票反對，2票棄權。25張支持票中包括23個友邦國與美、日2國。而台灣目前只維持15個邦交國，其中教廷並非WHO會員國，沒有投票權，即使美國力挺，日、澳、紐及美國其他友邦支持，仍不能過關。依循馬英九時期的模式，在兩岸取得默契的情況下，由祕書長發出邀請函可說是出席WHA的唯一途徑。

今年的WHA會期縮短為18、19日2天，並以線上會議方式進行，台灣到目前為止尚未收到邀請函。WHO法律顧問索羅門表示，台灣參與WHA屬於194個會員國政府的決定，祕書長無法定奪。他並指出，WHO是政府對政府的國際組織，聯合國及WHO早在49年前就認定，能代表中國的是「中華人民共和國」，「這個決定至今仍維持著」。

中共駐聯合國日內瓦辦事處代表團也發表措辭強硬的聲明指出，台灣參與國際組織包括WHO活動，必須按照「一中原則」處理，民進黨堅持台獨分裂立場，拒不承認體現一中原則的九二共識，導致台灣參與WHA的政治基礎不復存在。聲明也警告美國聲稱支持台灣加入WHO嚴重違反一中原則及美中三公報，以及聯大2758號決議及WHA25.1號決議所確認的一中原則。

而我外交部回應，依議事規則及慣例，WHO祕書長對邀請台灣出席WHA有裁量權，外交部並強調這兩項決議僅處理「中國代表權」問題，並未觸及台灣，也未賦予中華人民共和國在聯合國及其專門機構代表台灣人民的權利，只有台灣的民選政府才有權在WHO代表台灣人民，並為台灣人民的健康福祉負責。

三方各自表述立場後，嚴格來說，台灣今年獲邀出席WHA已是死局。除了兩岸對於一中原則及九二共識的死結外，在實務上，政府間的國際組織基本上是由會員國主導。對於涉及會員國重大利益之事務，除非取得相關國家同意，或會員國已有共識，祕書處不可能自作主張。挪威籍的布倫特蘭女士深受台灣尊敬，也沒有親共的問題，但她在擔任WHO祕書長時也未主動邀請台灣出席WHA，即使2003年SARS期間，台灣出席WHA的訴求受到國際社會重視，布倫特蘭也保持中立，由會員國處理。

認清現實面對兩岸問題

球對決，在「戰狼外交」及狂熱民族主義之下，大陸的立場已難以鬆動。而台灣堅持到最後一刻固然會得到更多同情，但無法扭轉劣勢。唯許多台灣民眾仍沉溺在民進黨政府操弄的台灣抗疫世界第一，國際社會普遍支持台灣的假象中，與政治現實有極大落差，很可能造成集體的失望、憤怒，民進黨再回收轉化為反中工具，這將是最不道德的政客行徑。

事實證明，無論WHO祕書處或是美國都無法處理台灣參與WHA的爭議，兩岸問題終須由兩岸自行解決。兩岸的最高領導人到目前為止，仍能保持超然、冷靜，成為兩岸關係免於失控的主要力量，期望他們進一步積極化解歧見，防止WHA問題惡化為新一波的爭端，民意衝突絕非兩岸所樂見。